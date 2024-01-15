Какой салат самый полезный и из чего приготовить: ответ специалиста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный и полезный салат

"Винегрет" умеют готовить все. Он является не только полезным, но и очень бюджетным и вкусным салатом. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять соленые огурцы, квашеную капусту, фасоль, горошек, кукуруза, зеленый лук, морская капуста, ароматное масло, сельдь, анчоусы. 

Домашний ''Винегрет'' с грибами и сельдью

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе "Винегрета" и почему его нужно есть часто. 

Польза ''Винегрета''
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Чем полезен салат

"Винегрет – источник клетчатки, пектинов, важных минералов и витаминов. Благодаря квашеным огурцам и капусте он оказывает пробиотическое действие, поддерживает кишечную флору, воздействуя на иммунитет, что особенно важно в зимний и осенний период", – ответила Фус. 

Овощи для ''Винегрета''

Что самое полезное в салате 

"Свекла способствует регулярной работе кишечника, положительно влияет на кровеносную систему, сердце и вещества, которые нормализуют давление. Морковь обеспечивает витамином А, капуста и лук витамином С. Горошек и фасоль являются хорошими источниками растительного белка и делают салат более сытным", – рассказала эксперт. 

Вкусный ''Винегрет'' с фасолью

Чем заправлять блюдо

"Еще полезные свойства винегрета придает масло. Особенно вкусно когда она нерафинированное, душистое. Но можно использовать и оливковую. Также можно изменять пропорции овощей, добавлять грибы, свежие огурцы и даже кислые яблоки!", – добавила диетолог. 

''Винегрет'' с маслом

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