"Винегрет" умеют готовить все. Он является не только полезным, но и очень бюджетным и вкусным салатом. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять соленые огурцы, квашеную капусту, фасоль, горошек, кукуруза, зеленый лук, морская капуста, ароматное масло, сельдь, анчоусы.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе "Винегрета" и почему его нужно есть часто.

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Чем полезен салат

"Винегрет – источник клетчатки, пектинов, важных минералов и витаминов. Благодаря квашеным огурцам и капусте он оказывает пробиотическое действие, поддерживает кишечную флору, воздействуя на иммунитет, что особенно важно в зимний и осенний период", – ответила Фус.

Что самое полезное в салате

"Свекла способствует регулярной работе кишечника, положительно влияет на кровеносную систему, сердце и вещества, которые нормализуют давление. Морковь обеспечивает витамином А, капуста и лук витамином С. Горошек и фасоль являются хорошими источниками растительного белка и делают салат более сытным", – рассказала эксперт.

Чем заправлять блюдо

"Еще полезные свойства винегрета придает масло. Особенно вкусно когда она нерафинированное, душистое. Но можно использовать и оливковую. Также можно изменять пропорции овощей, добавлять грибы, свежие огурцы и даже кислые яблоки!", – добавила диетолог.

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