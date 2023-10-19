Такие панкейки с уверенностью можно назвать не только вкусными, но и полезными. Все потому, что тесто для них готовится на основе одного очень питательного сезонного продукта – тыквы. Масса для жарки получается нежной, однородной и не прилипает к сковороде.

Идея приготовления пышных и пряных тыквенных панкейков опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Особого пряного вкуса добавляют специи.

Ингредиенты:

250 г вареной тыквы

2 яйца

250 мл молока

Видео дня

60 г сахара

щепотка соли

250 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соды

1 ч.л. специй

Способ приготовления:

1. Все жидкие ингредиенты взбить погружным блендером вместе с сахаром.

2. Отдельно смешать сухие ингредиенты.

3. Добавить сухие ингредиенты к влажныем и быстро перемешать.

4. Оставить тесто на 15 минут.

5. Выпекать на сухой сковороде на среднем огне.

6. Когда на поверхности появятся пузырьки – перевернуть и печь до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: