Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными

Такие панкейки с уверенностью можно назвать не только вкусными, но и полезными. Все потому, что тесто для них готовится на основе одного очень питательного сезонного продукта – тыквы. Масса для жарки получается нежной, однородной и не прилипает к сковороде.

Идея приготовления пышных и пряных тыквенных панкейков опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Особого пряного вкуса добавляют специи.

Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными

Ингредиенты:

  • 250 г вареной тыквы
  • 2 яйца
  • 250 мл молока
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  • 60 г сахара
  • щепотка соли
  • 250 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соды
  • 1 ч.л. специй

Способ приготовления:

Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными

1. Все жидкие ингредиенты взбить погружным блендером вместе с сахаром.

2. Отдельно смешать сухие ингредиенты.

Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными

3. Добавить сухие ингредиенты к влажныем и быстро перемешать.

4. Оставить тесто на 15 минут.

Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными

5. Выпекать на сухой сковороде на среднем огне.

6. Когда на поверхности появятся пузырьки – перевернуть и печь до готовности.

Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными

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