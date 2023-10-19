Какой сезонный ингредиент добавить в панкейки: получаются очень нежными и пышными
Такие панкейки с уверенностью можно назвать не только вкусными, но и полезными. Все потому, что тесто для них готовится на основе одного очень питательного сезонного продукта – тыквы. Масса для жарки получается нежной, однородной и не прилипает к сковороде.
Идея приготовления пышных и пряных тыквенных панкейков опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Особого пряного вкуса добавляют специи.
Ингредиенты:
- 250 г вареной тыквы
- 2 яйца
- 250 мл молока
- 60 г сахара
- щепотка соли
- 250 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соды
- 1 ч.л. специй
Способ приготовления:
1. Все жидкие ингредиенты взбить погружным блендером вместе с сахаром.
2. Отдельно смешать сухие ингредиенты.
3. Добавить сухие ингредиенты к влажныем и быстро перемешать.
4. Оставить тесто на 15 минут.
5. Выпекать на сухой сковороде на среднем огне.
6. Когда на поверхности появятся пузырьки – перевернуть и печь до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: