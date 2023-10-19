Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

Если вы хотите быстро пообедать бутербродом – сделайте себе "Крок-мадам". Это традиционное блюдо из французской кухни, состоящее из нескольких простых компонентов, но, при этом, оно очень сытное. Секрет в том, что тосты получаются очень ароматными и хрустящими, ведь их нужно запечь в духовке.

Идея приготовления бутерброда "Крок-мадам" на обед опубликована на странице фудблогера Александры с ником aleksa_litvish в Instagram. Внешний вид готового блюда вас приятно удивит.

Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

Ингредиенты: на 2 порции:

  • тостовый хлеб – 4 ломтика
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  • сыр ементаль/ гауда/ грюер 70 г (должно хорошо плавиться и давать насыщенный вкус)
  • помидор – 1 шт
  • ветчина – 4 слайса
  • яйца – 2 шт

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • 10 грамм муки и сливочного масла
  • 150 мл молока или сливок 10%
  • соль и мускатный орех

Способ приготовления:

Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

1. Приготовить соус бешамель.

2. В теплый готовый соус добавить горчицу.

3. Поставить разогреваться духовку при температуре 200 градусов.

Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

4. Помидоры нарезать очень тонкими слайсами (дадут больше сочности).

5. Тосты поджарить на растительном масле или сливочном масле.

6. Смазать по 2-3 ложки соуса на нижнем тосте.

Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

7. Далее по 2 слайса ветчины, томаты.

8. Натереть сыр: 30 грамм натереть на два сэндвича, а 40 грамм вмешать в оставшийся соус.

Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

9. Накрыть вторыми ломтиками хлеба, наверх щедро разделить весь соус с сыром.

10. Положить пергамент и в духовку на 10 минут.

Какой сытный бутерброд приготовить на обед: блюдо из французской кухни

11. Яйцо пожарить или сварить пашот.

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