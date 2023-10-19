Если вы хотите быстро пообедать бутербродом – сделайте себе "Крок-мадам". Это традиционное блюдо из французской кухни, состоящее из нескольких простых компонентов, но, при этом, оно очень сытное. Секрет в том, что тосты получаются очень ароматными и хрустящими, ведь их нужно запечь в духовке.

Идея приготовления бутерброда "Крок-мадам" на обед опубликована на странице фудблогера Александры с ником aleksa_litvish в Instagram. Внешний вид готового блюда вас приятно удивит.

Ингредиенты: на 2 порции:

тостовый хлеб – 4 ломтика

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сыр ементаль/ гауда/ грюер 70 г (должно хорошо плавиться и давать насыщенный вкус)

помидор – 1 шт

ветчина – 4 слайса

яйца – 2 шт

Ингредиенты для соуса бешамель:

10 грамм муки и сливочного масла

150 мл молока или сливок 10%

соль и мускатный орех

Способ приготовления:

1. Приготовить соус бешамель.

2. В теплый готовый соус добавить горчицу.

3. Поставить разогреваться духовку при температуре 200 градусов.

4. Помидоры нарезать очень тонкими слайсами (дадут больше сочности).

5. Тосты поджарить на растительном масле или сливочном масле.

6. Смазать по 2-3 ложки соуса на нижнем тосте.

7. Далее по 2 слайса ветчины, томаты.

8. Натереть сыр: 30 грамм натереть на два сэндвича, а 40 грамм вмешать в оставшийся соус.

9. Накрыть вторыми ломтиками хлеба, наверх щедро разделить весь соус с сыром.

10. Положить пергамент и в духовку на 10 минут.

11. Яйцо пожарить или сварить пашот.

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