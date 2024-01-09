Идеальные рыхлые оладьи выходит приготовить именно на кефире. Но его нельзя просто влить в миску и готовить сразу тесто. Следует соблюдать правильную технологию добавления всех ингредиентов, чтобы тесто поднялось и не растекалось в сковороде.

О правилах приготовления идеальных рыхлых оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Соду тоже нельзя просто набрать в ложки и засыпать.

Ингредиенты:

300 г кефира – 2,5%

щепотка соли

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яйца

20 г сахара

260 г муки

0,5 ч.л. соды

масло для жарки (не менее 2 мм)

Секреты пышных оладий:

1. Кефир должен быть горячим.

2. Соду нужно перетереть между ладонями.

3. После того, как вмешали соду, тесто оставить на 10 минут и больше не перемешивать.

4. С одной стороны жарить без крышки.

5. Когда перевернули на другую сторону – накрыть крышкой, в это время они поднимаются вдвое.

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