Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления
Идеальные рыхлые оладьи выходит приготовить именно на кефире. Но его нельзя просто влить в миску и готовить сразу тесто. Следует соблюдать правильную технологию добавления всех ингредиентов, чтобы тесто поднялось и не растекалось в сковороде.
О правилах приготовления идеальных рыхлых оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Соду тоже нельзя просто набрать в ложки и засыпать.
Ингредиенты:
- 300 г кефира – 2,5%
- щепотка соли
- яйца
- 20 г сахара
- 260 г муки
- 0,5 ч.л. соды
- масло для жарки (не менее 2 мм)
Секреты пышных оладий:
1. Кефир должен быть горячим.
2. Соду нужно перетереть между ладонями.
3. После того, как вмешали соду, тесто оставить на 10 минут и больше не перемешивать.
4. С одной стороны жарить без крышки.
5. Когда перевернули на другую сторону – накрыть крышкой, в это время они поднимаются вдвое.
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