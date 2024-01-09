Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Домашние оладьи

Идеальные рыхлые оладьи выходит приготовить именно на кефире. Но его нельзя просто влить в миску и готовить сразу тесто. Следует соблюдать правильную технологию добавления всех ингредиентов, чтобы тесто поднялось и не растекалось в сковороде.

О правилах приготовления идеальных рыхлых оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Соду тоже нельзя просто набрать в ложки и засыпать.

Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления

Ингредиенты:

  • 300 г кефира – 2,5%
  • щепотка соли
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  • яйца
  • 20 г сахара
  • 260 г муки
  • 0,5 ч.л. соды
  • масло для жарки (не менее 2 мм)

Секреты пышных оладий:

Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления

1. Кефир должен быть горячим.

2. Соду нужно перетереть между ладонями.

Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления

3. После того, как вмешали соду, тесто оставить на 10 минут и больше не перемешивать.

Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления

4. С одной стороны жарить без крышки.

Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления

5. Когда перевернули на другую сторону – накрыть крышкой, в это время они поднимаются вдвое.

Какой температуры должен быть кефир на оладьи и как добавлять соду: правила приготовления

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