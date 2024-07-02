Какой вкусный пирог приготовить со сливами: идеальный десерт для семейного чаепития
Сливы чаще всего используют для приготовления варенья на зиму, соусов или маринадов. Также со сливами получаются вкуснейшие пироги. А для того чтобы сделать один такой десерт к чаю, вам понадобится всего несколько простых компонентов.
Идея приготовления рыхлого пирога со сливами опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya_borachok) в Instgaram. Сверху засыпьте хрустящим штройзелем.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- сахар – 125 г
- масло – 125 г
- яйца – 3 шт.
- разрыхлитель – 5 г
Ингредиенты для штрейзеля:
- мука – 100 г
- масло – 50 г
- сахар – 50 г
Ингредиенты для начинки:
- сливы – 500 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовить штрейзель.
2. Объединить муку с сахаром и растереть в смеси холодное масло в крошку.
3. Поставить в холодильник.
4. Ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.
5. Масло взбить с сахаром, постепенно добавить по 1 яйцу.
6. Добавить муку и разрыхлитель.
7. Взбить несколько секунд до объединения.
8. Сливы очистить от косточек и порезать.
9. Форму смазать маслом, вылить тесто.
10. Добавить сливы и посыпать штрейзелем.
11. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-45 минут.
12. Есть охлажденным.
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