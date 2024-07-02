Сливы чаще всего используют для приготовления варенья на зиму, соусов или маринадов. Также со сливами получаются вкуснейшие пироги. А для того чтобы сделать один такой десерт к чаю, вам понадобится всего несколько простых компонентов.

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Идея приготовления рыхлого пирога со сливами опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya_borachok) в Instgaram. Сверху засыпьте хрустящим штройзелем.

Ингредиенты для теста:

мука – 250 г

сахар – 125 г

масло – 125 г

яйца – 3 шт.

разрыхлитель – 5 г

Ингредиенты для штрейзеля:

мука – 100 г

масло – 50 г

сахар – 50 г

Ингредиенты для начинки:

сливы – 500 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовить штрейзель.

2. Объединить муку с сахаром и растереть в смеси холодное масло в крошку.

3. Поставить в холодильник.

4. Ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.

5. Масло взбить с сахаром, постепенно добавить по 1 яйцу.

6. Добавить муку и разрыхлитель.

7. Взбить несколько секунд до объединения.

8. Сливы очистить от косточек и порезать.

9. Форму смазать маслом, вылить тесто.

10. Добавить сливы и посыпать штрейзелем.

11. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-45 минут.

12. Есть охлажденным.

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