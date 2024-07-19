Лето – это пора легких и питательных салатов из овощей. Для заправки вместо майонеза можно использовать оливковое и лимонный сок. А для основания отлично подходит авокадо.

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Идея приготовления легкого и питательного салата из авокадо опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего несколько минут.

Ингредиенты:

авокадо

сладкие помидоры

чеснок

лимонный сок

соль

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Авокадо и помидоры порезать на маленькие кусочки.

2. Добавить чеснок.

3. Посолить.

4. Выжать лимонный сок.

5. Добавить оливковое и все перемешать.

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