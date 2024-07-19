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Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза
Лето – это пора легких и питательных салатов из овощей. Для заправки вместо майонеза можно использовать оливковое и лимонный сок. А для основания отлично подходит авокадо.
Идея приготовления легкого и питательного салата из авокадо опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего несколько минут.
Ингредиенты:
- авокадо
- сладкие помидоры
- чеснок
- лимонный сок
- соль
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Авокадо и помидоры порезать на маленькие кусочки.
2. Добавить чеснок.
3. Посолить.
4. Выжать лимонный сок.
5. Добавить оливковое и все перемешать.
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