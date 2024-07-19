Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

Лето – это пора легких и питательных салатов из овощей. Для заправки вместо майонеза можно использовать оливковое и лимонный сок. А для основания отлично подходит авокадо.

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Идея приготовления легкого и питательного салата из авокадо опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего несколько минут.

Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

Ингредиенты:

  • авокадо
  • сладкие помидоры
  • чеснок
  • лимонный сок
  • соль
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

1. Авокадо и помидоры порезать на маленькие кусочки.

Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

2. Добавить чеснок.

Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

3. Посолить.

Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

4. Выжать лимонный сок.

Какой вкусный салат приготовить из авокадо: вариант легкого летнего блюда без майонеза

5. Добавить оливковое и все перемешать.

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