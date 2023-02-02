Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

Из синей капусты мы не готовим голубцы, борщ, не тушим ее. Все потому, что она салатная. Очень хрустящая и сочная. Она отлично сочетается с такими простыми продуктами, как картофель и горошек. Выходит очень сытный и бюджетный салат, который подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда.

Идея приготовления питательного салата из синей капусты опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • капуста синяя – 200 г
  • картофель вареный – 4 шт
  • лук – 1 шт
  • квашеные огурцы – 4 шт
  • консервированный горошек – 200 г
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  • майонез – 150 г
  • соль, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

1. Капусту мелко нашинкуем. Подсаливаем и слегка подминаем.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

2. Лук нарезаем на полкольца, заливаем кипятком, чтобы он стал более мягким.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

3. Отварной картофель нарезаем на кубики, огурчики на полукольца.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

4. Смешиваем все ингредиенты, лук отжимаем от воды и добавляем в салат.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

5. Перемешиваем, добавляем соль, сухой чеснок и майонез, снова перемешиваем.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: вариант бюджетного блюда

6. Перед подачей можно посыпать зеленым луком.

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