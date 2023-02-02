Из синей капусты мы не готовим голубцы, борщ, не тушим ее. Все потому, что она салатная. Очень хрустящая и сочная. Она отлично сочетается с такими простыми продуктами, как картофель и горошек. Выходит очень сытный и бюджетный салат, который подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда.

Идея приготовления питательного салата из синей капусты опубликована на странице фудблогера с ником alin_withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

капуста синяя – 200 г

картофель вареный – 4 шт

лук – 1 шт

квашеные огурцы – 4 шт

консервированный горошек – 200 г

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майонез – 150 г

соль, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нашинкуем. Подсаливаем и слегка подминаем.

2. Лук нарезаем на полкольца, заливаем кипятком, чтобы он стал более мягким.

3. Отварной картофель нарезаем на кубики, огурчики на полукольца.

4. Смешиваем все ингредиенты, лук отжимаем от воды и добавляем в салат.

5. Перемешиваем, добавляем соль, сухой чеснок и майонез, снова перемешиваем.

6. Перед подачей можно посыпать зеленым луком.

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