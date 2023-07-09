Молодая капуста очень хрустящая и сочная. И она прекрасно сочетается с разными компонентами. Поэтому удачной идеей будет сделать на скорую руку вкусный салат.

Идея приготовления элементарного салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Очень вкусно заправить смесью из майонеза, сметаны и горчицы.

Ингредиенты:

капуста

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копченый сыр сулугуни

варено-копченое куриное филе

укроп

Ингредиенты для заправки:

сметана

майонез

горчица

Способ приготовления:

1. Измельчить капусту.

2. Сыр порезать кубиком.

3. Куриное филе и сыр также кубиком.

4. Добавить зелень укропа.

5. Совместить ингредиенты для заправки.

6. Вылить ее в остальные компоненты и перемешать.

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