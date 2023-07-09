Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея

Молодая капуста очень хрустящая и сочная. И она прекрасно сочетается с разными компонентами. Поэтому удачной идеей будет сделать на скорую руку вкусный салат.

Идея приготовления элементарного салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Очень вкусно заправить смесью из майонеза, сметаны и горчицы.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея

Ингредиенты:

  • капуста
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  • копченый сыр сулугуни
  • варено-копченое куриное филе
  • укроп

Ингредиенты для заправки:

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея
  • сметана
  • майонез
  • горчица

Способ приготовления:

1. Измельчить капусту.

2. Сыр порезать кубиком.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея

3. Куриное филе и сыр также кубиком.

4. Добавить зелень укропа.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея

5. Совместить ингредиенты для заправки.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея

6. Вылить ее в остальные компоненты и перемешать.

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