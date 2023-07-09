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Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: очень бюджетная идея
Молодая капуста очень хрустящая и сочная. И она прекрасно сочетается с разными компонентами. Поэтому удачной идеей будет сделать на скорую руку вкусный салат.
Идея приготовления элементарного салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Очень вкусно заправить смесью из майонеза, сметаны и горчицы.
Ингредиенты:
- капуста
- копченый сыр сулугуни
- варено-копченое куриное филе
- укроп
Ингредиенты для заправки:
- сметана
- майонез
- горчица
Способ приготовления:
1. Измельчить капусту.
2. Сыр порезать кубиком.
3. Куриное филе и сыр также кубиком.
4. Добавить зелень укропа.
5. Совместить ингредиенты для заправки.
6. Вылить ее в остальные компоненты и перемешать.
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