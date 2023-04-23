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Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда
Именно молодая капуста лучше всего подходит для свежих салатов. Она очень сочная, свежая и хрустящая. Овощ очень вкусно сочетается с сыром и яйцами. Все компоненты нужно просто измельчить, поэтому приготовление не займет много времени.
Идея приготовления сытного салата с молодой капустой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Его можно сделать прямо на обед.
необходимо просто подингредиенты:
- капуста молодая – 1/2
- кукуруза консервированная – 1 баночка
- яйца – 4 шт
- твердый сыр – 150 г
- огурцы – 2 шт
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – 2-3 зубчика
- майонез или сметана
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту шинкуем, огурцы режем полукольцами.
2. Твердый сыр режем соломкой.
3. Укроп и чеснок измельчаем.
4. Все ингредиенты смешиваем в миске.
5. Заправляем майонезом.
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