Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

Именно молодая капуста лучше всего подходит для свежих салатов. Она очень сочная, свежая и хрустящая. Овощ очень вкусно сочетается с сыром и яйцами. Все компоненты нужно просто измельчить, поэтому приготовление не займет много времени.

Идея приготовления сытного салата с молодой капустой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Его можно сделать прямо на обед.

Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

необходимо просто подингредиенты:

  • капуста молодая – 1/2
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  • кукуруза консервированная – 1 баночка
  • яйца – 4 шт
  • твердый сыр – 150 г
  • огурцы – 2 шт
  • укроп – небольшой пучок
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • майонез или сметана
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

1. Капусту шинкуем, огурцы режем полукольцами.

Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

2. Твердый сыр режем соломкой.

Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

3. Укроп и чеснок измельчаем.

Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

4. Все ингредиенты смешиваем в миске.

Самый вкусный салат из молодой капусты: вариант бюджетного блюда

5. Заправляем майонезом.

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