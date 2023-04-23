Именно молодая капуста лучше всего подходит для свежих салатов. Она очень сочная, свежая и хрустящая. Овощ очень вкусно сочетается с сыром и яйцами. Все компоненты нужно просто измельчить, поэтому приготовление не займет много времени.

Идея приготовления сытного салата с молодой капустой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Его можно сделать прямо на обед.

необходимо просто подингредиенты:

капуста молодая – 1/2

Видео дня

кукуруза консервированная – 1 баночка

яйца – 4 шт

твердый сыр – 150 г

огурцы – 2 шт

укроп – небольшой пучок

чеснок – 2-3 зубчика

майонез или сметана

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту шинкуем, огурцы режем полукольцами.

2. Твердый сыр режем соломкой.

3. Укроп и чеснок измельчаем.

4. Все ингредиенты смешиваем в миске.

5. Заправляем майонезом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: