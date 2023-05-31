Многие привыкли есть кабачки с майонезом и чесноком. Или же, в виде оладий. Но из такого простого овоща можно сделать действительно ресторанное изысканное блюдо. Для этого нужно объединить несколько сезонных вкусных компонентов.

Идея приготовления сезонного теплого салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Для этого блюда нужно приготовить ароматную заправку на основе растительного масла и апельсинового сока.

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Ингредиенты:

листья салата

сыр халуми

1 кабачок

4 редиса

3 помидора

Ингредиенты для соуса:

сок половины апельсина

цедра половины апельсина без белой кожуры

4 ст.л. растительного масла

3 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. сладкой горчицы

Способ приготовления:

1. Смешать составляющие соуса.

2. Дать настояться, чтобы цедра отдала все ароматы соуса.

3. Поджарить ломтиками кабачок с солью и черным перцем.

4. Поджарить халуми с сухим чесноком и травами, в составе которых есть розмарин.

5. Жарить примерно 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

6. На тарелку все выложить в такой последовательности: листья салата, кабачки, сыр, нарезанную редиску, четвертинки помидоров.

7. Соус хорошо смешать и полить сверху.

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