Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах

Многие привыкли есть кабачки с майонезом и чесноком. Или же, в виде оладий. Но из такого простого овоща можно сделать действительно ресторанное изысканное блюдо. Для этого нужно объединить несколько сезонных вкусных компонентов.

Идея приготовления сезонного теплого салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Для этого блюда нужно приготовить ароматную заправку на основе растительного масла и апельсинового сока.

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах
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Ингредиенты:

  • листья салата
  • сыр халуми
  • 1 кабачок
  • 4 редиса
  • 3 помидора

Ингредиенты для соуса:

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах
  • сок половины апельсина
  • цедра половины апельсина без белой кожуры
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 3 ст.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. сладкой горчицы

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах

1. Смешать составляющие соуса.

2. Дать настояться, чтобы цедра отдала все ароматы соуса.

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах

3. Поджарить ломтиками кабачок с солью и черным перцем.

4. Поджарить халуми с сухим чесноком и травами, в составе которых есть розмарин.

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах

5. Жарить примерно 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

6. На тарелку все выложить в такой последовательности: листья салата, кабачки, сыр, нарезанную редиску, четвертинки помидоров.

7. Соус хорошо смешать и полить сверху.

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