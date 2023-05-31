Какой вкусный салат приготовить с кабачком: лучше, чем в ресторанах
Многие привыкли есть кабачки с майонезом и чесноком. Или же, в виде оладий. Но из такого простого овоща можно сделать действительно ресторанное изысканное блюдо. Для этого нужно объединить несколько сезонных вкусных компонентов.
Идея приготовления сезонного теплого салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Для этого блюда нужно приготовить ароматную заправку на основе растительного масла и апельсинового сока.
Ингредиенты:
- листья салата
- сыр халуми
- 1 кабачок
- 4 редиса
- 3 помидора
Ингредиенты для соуса:
- сок половины апельсина
- цедра половины апельсина без белой кожуры
- 4 ст.л. растительного масла
- 3 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. сладкой горчицы
Способ приготовления:
1. Смешать составляющие соуса.
2. Дать настояться, чтобы цедра отдала все ароматы соуса.
3. Поджарить ломтиками кабачок с солью и черным перцем.
4. Поджарить халуми с сухим чесноком и травами, в составе которых есть розмарин.
5. Жарить примерно 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
6. На тарелку все выложить в такой последовательности: листья салата, кабачки, сыр, нарезанную редиску, четвертинки помидоров.
7. Соус хорошо смешать и полить сверху.
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