Корейская морковь может быть самостоятельной закуской или ингредиентом для других блюд. Овощ отлично сочетается с мясом курицы – идеально для салата. Для заправки лучше всего использовать сметану.

Идея приготовления элементарного салата с корейской морковью и курицей опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Для блюда понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

филе куриное вареное – 300 г.

кукуруза – 150 г.

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морковь по-корейски – 300 г.

сметана – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо.

2. Добавить кукурузу.

3. Уложить морковь.

4. Засыпать специи.

5. Заправляем сметаной.

6. Все хорошо перемешать.

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