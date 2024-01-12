Видео дня
Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов
Корейская морковь может быть самостоятельной закуской или ингредиентом для других блюд. Овощ отлично сочетается с мясом курицы – идеально для салата. Для заправки лучше всего использовать сметану.
Идея приготовления элементарного салата с корейской морковью и курицей опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Для блюда понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- филе куриное вареное – 300 г.
- кукуруза – 150 г.
- морковь по-корейски – 300 г.
- сметана – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо.
2. Добавить кукурузу.
3. Уложить морковь.
4. Засыпать специи.
5. Заправляем сметаной.
6. Все хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: