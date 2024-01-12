Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов

Корейская морковь может быть самостоятельной закуской или ингредиентом для других блюд. Овощ отлично сочетается с мясом курицы – идеально для салата. Для заправки лучше всего использовать сметану.

Идея приготовления элементарного салата с корейской морковью и курицей опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Для блюда понадобится всего 5 ингредиентов.

Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов

Ингредиенты:

  • филе куриное вареное – 300 г.
  • кукуруза – 150 г.
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  • морковь по-корейски – 300 г.
  • сметана – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов

1. Нарезать мясо.

2. Добавить кукурузу.

Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов

3. Уложить морковь.

4. Засыпать специи.

Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов

5. Заправляем сметаной.

6. Все хорошо перемешать.

Какой вкусный салат приготовить с корейской морковью: всего 5 ингредиентов

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