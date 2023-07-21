Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски
Персики – это отличная основа не только для сладких десертов, но и для вкусных салатов. Особенно в летний период. Фрукт отлично сочетается с зеленью, хамоном и сыром. Лучше всего подходит для такого блюда заправка из меда и масла.
Идея приготовления летнего салата с персиками опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Фрукты нужно обжарить.
Ингредиенты:
- персики – 1 шт
- рукола
- хамон – 2-3 кусочка
- фелата – 80 г
- сахар для карамелизации персика
Ингредиенты для соуса:
- лимонный сок – 2 ст.л.
- масло – 3-4 ст.л.
- горчица в зернах – 1ст.л.
- мед – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Персики режем дольками.
2. Обваливаем в сахаре.
3. Выкладываем на разогретую сковороду, карамелизуем с обеих сторон.
4. Для соуса смешиваем: лимонный сок, растительное масло, горчицу в зернах, мед.
5. На тарелку выкладываем руколу, хамон, фелату и персики,
6. Сверху поливаем соусом.
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