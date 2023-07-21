Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски

Персики – это отличная основа не только для сладких десертов, но и для вкусных салатов. Особенно в летний период. Фрукт отлично сочетается с зеленью, хамоном и сыром. Лучше всего подходит для такого блюда заправка из меда и масла.

Идея приготовления летнего салата с персиками опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Фрукты нужно обжарить.

Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски

Ингредиенты:

  • персики – 1 шт
  • рукола
  • хамон – 2-3 кусочка
  • фелата – 80 г
  • сахар для карамелизации персика
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Ингредиенты для соуса:

  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • масло – 3-4 ст.л.
  • горчица в зернах – 1ст.л.
  • мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски

1. Персики режем дольками.

Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски

2. Обваливаем в сахаре.

3. Выкладываем на разогретую сковороду, карамелизуем с обеих сторон.

Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски

4. Для соуса смешиваем: лимонный сок, растительное масло, горчицу в зернах, мед.

5. На тарелку выкладываем руколу, хамон, фелату и персики,

Какой вкусный салат приготовить с персиками: вариант легкой летней закуски

6. Сверху поливаем соусом.

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