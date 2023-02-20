Отварной язык – это идеальный ингредиент для салата. С ним блюдо получается достаточно сытным, но не жирным, ведь такое диетическое мясо. Особенно вкусно выходит с йогуртовой заправкой.

Идея приготовления вкусного салата с отварным языком опубликована на странице фудблогера Галины с ником sergeevnagalichka в Instagram.

Ингредиенты:

отварной язык – 150 г

рукола или другие салатные листья

помидоры черри – 5 шт. (100 г)

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небольшой огурец – 1 шт (100 г)

болгарский перец – 1 шт (100 г)

Ингредиенты для заправки:

греческий йогурт – 2 ст. л.

укроп, лимонный сок – 1 ч. л.

соль

оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте соломкой перец вдоль.

2. Отварной язык (желательно тёплый) нарежьте также соломкой.

3. Нарежьте помидоры черри пополам, огурец соломкой.

4. Смешайте все ингредиенты с рукколой.

5. Для заправки измельчите укроп.

6. Разотрите его с солью, лимонным соком и оливковым маслом в зеленую кашицу.

7. Смешайте с греческим йогуртом и заправьте салат.

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