Какой вкусный салат приготовить с языком: с полезным соусом и овощами

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какой вкусный салат приготовить с языком: с полезным соусом и овощами

Отварной язык – это идеальный ингредиент для салата. С ним блюдо получается достаточно сытным, но не жирным, ведь такое диетическое мясо. Особенно вкусно выходит с йогуртовой заправкой.

Идея приготовления вкусного салата с отварным языком опубликована на странице фудблогера Галины с ником sergeevnagalichka в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить с языком: с полезным соусом и овощами

Ингредиенты:

  • отварной язык – 150 г
  • рукола или другие салатные листья
  • помидоры черри – 5 шт. (100 г)
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  • небольшой огурец – 1 шт (100 г)
  • болгарский перец – 1 шт (100 г)

Ингредиенты для заправки:

  • греческий йогурт – 2 ст. л.
  • укроп, лимонный сок – 1 ч. л.
  • соль
  • оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с языком: с полезным соусом и овощами

1. Нарежьте соломкой перец вдоль.

2. Отварной язык (желательно тёплый) нарежьте также соломкой.

Какой вкусный салат приготовить с языком: с полезным соусом и овощами

3. Нарежьте помидоры черри пополам, огурец соломкой.

4. Смешайте все ингредиенты с рукколой.

Какой вкусный салат приготовить с языком: с полезным соусом и овощами

5. Для заправки измельчите укроп.

6. Разотрите его с солью, лимонным соком и оливковым маслом в зеленую кашицу.

 

7. Смешайте с греческим йогуртом и заправьте салат.

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