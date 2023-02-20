Какой вкусный салат приготовить с языком: с полезным соусом и овощами
Отварной язык – это идеальный ингредиент для салата. С ним блюдо получается достаточно сытным, но не жирным, ведь такое диетическое мясо. Особенно вкусно выходит с йогуртовой заправкой.
Идея приготовления вкусного салата с отварным языком опубликована на странице фудблогера Галины с ником sergeevnagalichka в Instagram.
Ингредиенты:
- отварной язык – 150 г
- рукола или другие салатные листья
- помидоры черри – 5 шт. (100 г)
- небольшой огурец – 1 шт (100 г)
- болгарский перец – 1 шт (100 г)
Ингредиенты для заправки:
- греческий йогурт – 2 ст. л.
- укроп, лимонный сок – 1 ч. л.
- соль
- оливковое масло – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте соломкой перец вдоль.
2. Отварной язык (желательно тёплый) нарежьте также соломкой.
3. Нарежьте помидоры черри пополам, огурец соломкой.
4. Смешайте все ингредиенты с рукколой.
5. Для заправки измельчите укроп.
6. Разотрите его с солью, лимонным соком и оливковым маслом в зеленую кашицу.
7. Смешайте с греческим йогуртом и заправьте салат.
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