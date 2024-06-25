Какой вкусный салат приготовить с жареными баклажанами: идея легкой сезонной закуски
Летом всегда хочется легкой и питательной еды. Именно таким является салат с баклажанами, который вы за считанные минуты приготовите в домашних условиях. Овощ для этого блюда нужно пожарить во фритюре – кусочки получатся золотистыми и очень аппетитными.
Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instagram. Заправки, как таковой, в этом блюде нет. Для пикантности уже пожаренные кусочки баклажана нужно сбрызнуть небольшим количеством сладкого соуса чили.
Ингредиенты:
- баклажан большой – 1 шт.
- помидоры – 1 большой
- масло для фритюра – 0,5 л
- зелень
- крем-сыр
- соль
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- соус сладкий чили
Способ приготовления:
1. Баклажаны очистить от кожуры и нарезать на большие кубики.
2. Добавить к ним соль и кукурузный крахмал.
3. Тщательно перемешать.
4. Высыпать баклажаны в разогретое масло и жарить, как фри, до золотистой корочки.
5. Достать баклажаны на бумажное полотенце.
6. Переложить их в глубокую емкость.
7. Добавить сладкий соус чили и перемешать.
8. Помидоры порезать на большие кубики.
9. Собрать салат, выложив все в такой последовательности: баклажаны, помидоры, любимая зелень, снова баклажаны, крем-сыр, снова посыпать зеленью.
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