Летом всегда хочется легкой и питательной еды. Именно таким является салат с баклажанами, который вы за считанные минуты приготовите в домашних условиях. Овощ для этого блюда нужно пожарить во фритюре – кусочки получатся золотистыми и очень аппетитными.

Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka family в Instagram. Заправки, как таковой, в этом блюде нет. Для пикантности уже пожаренные кусочки баклажана нужно сбрызнуть небольшим количеством сладкого соуса чили.

Ингредиенты:

баклажан большой – 1 шт.

помидоры – 1 большой

масло для фритюра – 0,5 л

зелень

крем-сыр

соль

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

соус сладкий чили

Способ приготовления:

1. Баклажаны очистить от кожуры и нарезать на большие кубики.

2. Добавить к ним соль и кукурузный крахмал.

3. Тщательно перемешать.

4. Высыпать баклажаны в разогретое масло и жарить, как фри, до золотистой корочки.

5. Достать баклажаны на бумажное полотенце.

6. Переложить их в глубокую емкость.

7. Добавить сладкий соус чили и перемешать.

8. Помидоры порезать на большие кубики.

9. Собрать салат, выложив все в такой последовательности: баклажаны, помидоры, любимая зелень, снова баклажаны, крем-сыр, снова посыпать зеленью.

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