Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда
Стручковая фасоль – это очень питательный и полезный продукт, который нужно добавить в рацион. И сделать это можно в виде салата. Фасоль прекрасно сочетается с разнообразными овощами и тунцом.
Идея приготовления легкого и питательного салата со стручковой фасолью опубликована на странице фудблогера Русланы Галы (ruslana.gala) в Instagram. Для заправки подходит обычное масло.
Ингредиенты:
- стручковая фасоль
- картофель
- тунец консервированный
- яйца
- каперсы
- оливки
- синий лук
- соль, перец, масло, уксус по вкусу и побольше петрушки
Способ приготовления:
1. Отварить фасоль до готовности.
2. Также отварить яйца и картофель.
3. Уже отварные ингредиенты порезать на большие кусочки.
4. Добавить остальные ингредиенты.
5. Заправить растительным маслом, добавить соль, перец, уксус и петрушку по вкусу.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Подавать блюдо холодным.
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