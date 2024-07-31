Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

Стручковая фасоль – это очень питательный и полезный продукт, который нужно добавить в рацион. И сделать это можно в виде салата. Фасоль прекрасно сочетается с разнообразными овощами и тунцом.

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Идея приготовления легкого и питательного салата со стручковой фасолью опубликована на странице фудблогера Русланы Галы (ruslana.gala) в Instagram. Для заправки подходит обычное масло.

Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

Ингредиенты:

  • стручковая фасоль
  • картофель
  • тунец консервированный
  • яйца
  • каперсы
  • оливки
  • синий лук
  • соль, перец, масло, уксус по вкусу и побольше петрушки

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

1. Отварить фасоль до готовности.

2. Также отварить яйца и картофель.

Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

3. Уже отварные ингредиенты порезать на большие кусочки.

Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

4. Добавить остальные ингредиенты.

Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

5. Заправить растительным маслом, добавить соль, перец, уксус и петрушку по вкусу.

Какой вкусный салат приготовить со стручковой фасолью: вариант легкого летнего блюда

6. Всё хорошо перемешать.

7. Подавать блюдо холодным.

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