Стручковая фасоль – это очень питательный и полезный продукт, который нужно добавить в рацион. И сделать это можно в виде салата. Фасоль прекрасно сочетается с разнообразными овощами и тунцом.

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Идея приготовления легкого и питательного салата со стручковой фасолью опубликована на странице фудблогера Русланы Галы (ruslana.gala) в Instagram. Для заправки подходит обычное масло.

Ингредиенты:

стручковая фасоль

картофель

тунец консервированный

яйца

каперсы

оливки

синий лук

соль, перец, масло, уксус по вкусу и побольше петрушки

Способ приготовления:

1. Отварить фасоль до готовности.

2. Также отварить яйца и картофель.

3. Уже отварные ингредиенты порезать на большие кусочки.

4. Добавить остальные ингредиенты.

5. Заправить растительным маслом, добавить соль, перец, уксус и петрушку по вкусу.

6. Всё хорошо перемешать.

7. Подавать блюдо холодным.

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