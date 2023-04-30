Белокочанную капусту обычно используют для приготовления борща или голубцов. А из красной получается очень вкусный крем-суп. Овощ имеет приятный сладковатый и пряный вкус. К тому же, готовое блюдо имеет красивый сиреневый цвет.

Идея приготовления крем-супа из красной капусты опубликована на странице фудблогерки Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. В таком блюде все компоненты хранят свои витамины, поэтому его следует предложить детям.

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Ингредиенты:

1/2 шт лука

1/2 шт небольшой моркови

2-3 шт средних картофелин

150 г краснокочанной капусты

специи (хмели сунели, перец, чеснок сушеный, щепотка соли)

хлебцы, кунжут, лук зеленый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук порезать кубиками, морковь натереть на мелкой терке. Протушить их на воде со специями.

2. Добавляем картофель нарезанный кусочками и порубленную капусту. Заливаем водой 1:1.

3. Готовим до готовности капусты.

4. Как только овощи сварились, сливаем немного воду. Добавляем сливок и перебиваем блендером в однородную массу (при необходимости добавить специи).

5. Подаем с хлебцами, кунжутом и специями.

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