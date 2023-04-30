Какой вкусный суп приготовить из красной капусты: можно подавать с хлебцами и гренками
Белокочанную капусту обычно используют для приготовления борща или голубцов. А из красной получается очень вкусный крем-суп. Овощ имеет приятный сладковатый и пряный вкус. К тому же, готовое блюдо имеет красивый сиреневый цвет.
Идея приготовления крем-супа из красной капусты опубликована на странице фудблогерки Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. В таком блюде все компоненты хранят свои витамины, поэтому его следует предложить детям.
Ингредиенты:
- 1/2 шт лука
- 1/2 шт небольшой моркови
- 2-3 шт средних картофелин
- 150 г краснокочанной капусты
- специи (хмели сунели, перец, чеснок сушеный, щепотка соли)
- хлебцы, кунжут, лук зеленый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук порезать кубиками, морковь натереть на мелкой терке. Протушить их на воде со специями.
2. Добавляем картофель нарезанный кусочками и порубленную капусту. Заливаем водой 1:1.
3. Готовим до готовности капусты.
4. Как только овощи сварились, сливаем немного воду. Добавляем сливок и перебиваем блендером в однородную массу (при необходимости добавить специи).
5. Подаем с хлебцами, кунжутом и специями.
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