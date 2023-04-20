Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста
Для многих людей вафельный торт – вкус детства. Традиционно его готовят со сгущенкой. Но можно воспользоваться более интересным и изысканным вариантом.
Идея приготовления вафельного тортика со сгущенкой, дорблю и орехами опубликована на странице фудблогера с ником zefirok_recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- вафельные лепешки
- вареная сгущенка
- масло
- сыр дорблю (по желанию, от 40 до 80 г)
- орехи
- шоколад для декора
Способ приготовления:
1. Смешайте мягкое сливочное масло с вареной сгущенкой.
2. Добавьте измельченные орехи и по желанию натертую дорблю. Хорошо перемешайте.
3. Смажьте коржи смесью, примерно 1,5 ст. л. на каждую вафлю.
4. Бока тортика тоже смажьте сгущенкой и обваляйте в орехах. Верх можно не смазывать или смазать смесью, присыпать орехами и тертым шоколадом.
5. Поставить торт в холодильник на несколько часов.
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