Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
96
Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста

Для многих людей вафельный торт – вкус детства. Традиционно его готовят со сгущенкой. Но можно воспользоваться более интересным и изысканным вариантом.

Идея приготовления вафельного тортика со сгущенкой, дорблю и орехами опубликована на странице фудблогера с ником zefirok_recipes в Instagram.

Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста

Ингредиенты:

  • вафельные лепешки
  • вареная сгущенка
  • масло
  • сыр дорблю (по желанию, от 40 до 80 г)
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  • орехи
  • шоколад для декора

Способ приготовления:

Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста

1. Смешайте мягкое сливочное масло с вареной сгущенкой.

Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста

2. Добавьте измельченные орехи и по желанию натертую дорблю. Хорошо перемешайте.

3. Смажьте коржи смесью, примерно 1,5 ст. л. на каждую вафлю.

Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста

4. Бока тортика тоже смажьте сгущенкой и обваляйте в орехах. Верх можно не смазывать или смазать смесью, присыпать орехами и тертым шоколадом.

Какой вкусный торт приготовить из вафельных коржей: десерт без выпечки и раскатки теста

5. Поставить торт в холодильник на несколько часов.

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