Посуда из нержавеющей стали достаточно удобная и многофункциональная. Сковородки и кастрюли из такого материала отлично хранятся, и не уязвимы к царапинам. Также посуда достаточно крепкая. Но следует помнить, что в ней можно готовить далеко не всю еду.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя готовить в посуде из нержавеющей стали. Ознакомьтесь с перечнем продуктов и выберите другие емкости.

Не готовьте в такой посуде яйца

Яичница моментально пригорит к сковороде из нержавеющей стали. Особенно если вы не будете ничем смазывать поверхность. Лучшее решение – это антипригарная сковорода или из чугуна.

Томатный соус

Продукты, содержащие активную кислоту, могут вступать в реакцию с нержавеющей сталью. Это может быть томатный соус и многие другие продукты. Материал от такого взаимодействия может начать портиться и изменять цвет. Поэтому если вы хотите приготовить пасту с томатным соусом или плов с добавлением томатной пасты – воспользуйтесь посудой из другого материала.

Стейки

Для стейков посуда из нержавеющей стали тоже не подходит. Здесь речь идет уже о самом качестве блюда. Если вы хотите получить сочный стейк с аппетитной хрустящей корочкой сверху – выберите сковороду из чугуна или с антипригарным покрытием.

Блинчики

Нежное блинное тесто просто начнет прилипать на сковороде из нержавеющей стали. Такие изделия лучше готовить на сковородках, предназначенных специально для этого. Они так и называются "блинные".

Рыба

То же самое происходит и с рыбой. На сковороде из нержавеющей стали она просто прилипает. Кусочки распадутся и превратятся в кашу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: