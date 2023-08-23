Когда на улице немного спадает жара и становится прохладнее – самое время идти в поход. И не важно, будете ли вы в палатке с ночевкой или просто расстелите одеяло и отдохнете на природе несколько часов – обязательно возьмите с собой правильную пищу. На продукты не должна влиять погода, а также их должно быть удобно хранить.

Редакция FoodOboz расскажет. какие продукты лучше всего брать с собой в поход. Голодными вы точно не останетесь.

Орехи и сухофрукты

Разнообразные орехи и сухофрукты не требуют особых условий и много места для хранения. И холод этим продуктам тоже не нужен. Поэтому для кемпинга такая еда подойдет идеально.

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Крекеры и гранола

Подобно орехам и сухофруктам, такие продукты как крекеры, печенье, мюсли, сырые макароны и рис являются хорошим выбором для кемпинга. Порошковая смесь для блинов – это хороший продукт для завтрака.

Рыбные, мясные и суповые консервы

Тунец и другие консервы из рыбы или мяса не требуют охлаждения, что делает их хорошей едой для кемпинга. Это касается консервированного супа и говядины. Эти продукты имеют длительный срок годности, и вам не нужно беспокоиться об их температуре.

Апельсины

Апельсины и другие свежие фрукты являются еще одним хорошим выбором. Они не нуждаются в охлаждении и часто имеют толстую кожуру, которая служит защитой для мякоти. Еще одно преимущество упаковки таких фруктов, как апельсины, бананы и мандарины, состоит в том, что их не нужно дополнительно мыть после очищения, если ваши руки чистые. Имейте в виду, что если кожура повреждена, плод более благоприятен к размножению бактерий.

Фруктовые консервы

Консервированные персики, фруктовый салат и другие консервированные фруктовые продукты являются отличным вариантом перекуса во время кемпинга. Особенно если вы едите всю банку за один прием, чтобы не нужно было охлаждать. Стоит только не забыть открывашку для консервированных банок.

Обезвоженные и сублимированные блюда

Обезвоженные продукты, предназначенные для путешествий, являются одними из лучших продуктов для похода. Они легкие, не нуждаются в охлаждении и просты в приготовлении. Как правило, все, что вам нужно сделать, это вскипятить немного воды, добавить ее в упаковку, все перемешать, закрыть пакет и подождать несколько минут (обычно меньше 10), прежде чем ваша еда будет готова.

Арахисовое масло

Арахисовое масло абсолютно безопасно хранить неохлажденным, независимо от того, было ли оно открыто или нет.

Сваренные вкрутую яйца

Если вы хотите взять с собой яйца в поход – их следует сварить вкрутую дома и дать им остыть при комнатной температуре. Воздушное охлаждение предотвращает возможное проникновение любых организмов в яйца, которое может произойти, если вы охладите их в воде. Убедитесь, что скорлупа не треснула и не испачкала яйца после варки. От сырых яиц в походе следует отказаться.

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