Накормить ребенка полезными кашами – это еще одна задача. Особенно манкой, потому что в ней очень часто появляются комочки, которые малыши терпеть не могут. Но есть одна крупа, которая по свойствам очень похожа на манку. Речь идет о кукурузной каше.

Идея приготовления молочной кукурузной каши для детей вместо манки опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло ( ketiv_ ) в Instagram. Важно соблюдать пропорции – тогда у вас получится действительно вкусное блюдо.

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Ингредиенты:

кукурузная крупа (шлифованная) – 150 г

вода – 400 мл

молоко – 300 мл

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Количество жидкости зависит от консистенции, которую хотите получить и помола крупы (чем мельче, тем быстрее варится). В общем, для кукурузной крупы необходима жидкость в соотношении 1:3.

2. Есть несколько вариаций приготовления кукурузной каши: 50/50 вода/молоко, на молоке, с добавлением сливок, но сначала на воде, затем с добавлением молока.

3. Крупу промыть. Налить в кастрюлю 400 мл воды, довести до кипения.

4. Всыпать 150 г кукурузной крупы, постоянно помешивая на малом огне (это важно).

5. Варить минут 7, когда вода почти впитается и крупа загустеет.

6. Добавить молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков (это и есть главный секрет) до готовности крупы. Удобно это делать венчиком. Консистенцию можно регулировать в процессе варки и, при необходимости, добавить больше молока (если каша густая).

7. Время приготовления кукурузной крупы зависит от помола крупы: чем мельче – тем быстрее варится соответственно количества жидкости также (общие нормы в соотношении с жидкостью 1:3).

8. В конце обязательно добавить сливочное масло, размешать и подавать горячей (для детей теплой).

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