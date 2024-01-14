Какую кашу можно приготовить ребенку вместо манки, если он ее не любит: комочков не будет
Накормить ребенка полезными кашами – это еще одна задача. Особенно манкой, потому что в ней очень часто появляются комочки, которые малыши терпеть не могут. Но есть одна крупа, которая по свойствам очень похожа на манку. Речь идет о кукурузной каше.
Идея приготовления молочной кукурузной каши для детей вместо манки опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло ( ketiv_ ) в Instagram. Важно соблюдать пропорции – тогда у вас получится действительно вкусное блюдо.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа (шлифованная) – 150 г
- вода – 400 мл
- молоко – 300 мл
- сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Количество жидкости зависит от консистенции, которую хотите получить и помола крупы (чем мельче, тем быстрее варится). В общем, для кукурузной крупы необходима жидкость в соотношении 1:3.
2. Есть несколько вариаций приготовления кукурузной каши: 50/50 вода/молоко, на молоке, с добавлением сливок, но сначала на воде, затем с добавлением молока.
3. Крупу промыть. Налить в кастрюлю 400 мл воды, довести до кипения.
4. Всыпать 150 г кукурузной крупы, постоянно помешивая на малом огне (это важно).
5. Варить минут 7, когда вода почти впитается и крупа загустеет.
6. Добавить молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков (это и есть главный секрет) до готовности крупы. Удобно это делать венчиком. Консистенцию можно регулировать в процессе варки и, при необходимости, добавить больше молока (если каша густая).
7. Время приготовления кукурузной крупы зависит от помола крупы: чем мельче – тем быстрее варится соответственно количества жидкости также (общие нормы в соотношении с жидкостью 1:3).
8. В конце обязательно добавить сливочное масло, размешать и подавать горячей (для детей теплой).
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