Крупы – неотъемлемый компонент в рационе каждого, по мнению специалистов. Некоторые из них очень сытные и полезные, например – гречка и овсянка, лен, амарант, рис, но, очень важно – уметь правильно их готовить, чтобы не превратить полезный продукт в опасный.

Эксперты службы здравоохранения США заявляют, что именно сырой рис имеет есть споры Bacillus cereus, которые могут легко вызвать нарушения пищеварения, передает издание MedicalNewsToday.

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Специалисты отметили, что патогенные микроорганизмы могут оставаться даже в вареном рисе и очень важно знать, что они могут размножаться при хранении уже готового продукта. Поэтому специалисты рекомендуют не есть рисовую кашу на следующий день, так как она может быть крайне опасной.

Лучше всего и правильно – есть рис и блюда из него сразу после приготовления! Хранить его можно только при в течении одного часа и при комнатной температуре.

Из риса можно готовить:

молочные каши

пудинги

супы

запеканки

плов

салаты

голубцы

фаршированный перец

тефтели

Заправлять готовый рис лучше всего сливочным маслом, а солить его нужно в конце!

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