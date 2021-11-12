Как правильно и вкусно заквасить капусту по-новому: Татьяна Литвинова поделилась советами

О пользе и вреде маринованных продуктов мнения специалистов очень часто расходятся. Некоторые считают, что есть их нужно обязательно, а некоторые наоборот советуют не употреблять эти продукты. Но при этом все любят вкусную квашенную капусту, особенно с морковью.

Но как же правильно заквасить капусту, чтобы она была хрустящей и вкусной рассказала на своем YouTube-канале кулинар Татьяна Литвинова.

Секреты от кулинара:

выбирайте не вялую, твердую капусту

режьте ее очень мелко, для этого используйте специальную терку

взвесьте перед приготовлением уже готовую, нарезанную капусту, чтобы все было верно касаемо пропорций

Рецепт вкусной квашенной капусты

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Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 950 г

Морковь – 50 г

Соль – 20-25 г

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте капусту, для этого лучше использовать специальную терку.

2. Готовую капусту переложите тонким слоем в емкость, где вы будете ее квасить, посолите и хорошо ее помните руками, чтобы выделился сок.

3. Натрите морковь и добавьте к капусте, перемешайте и снова выложите слой капусты, солим и хорошо перенимаем руками.

4. Добавьте снова морковь и повторите еще раз предыдущее действие, в конце хорошо перемешайте ее, утрамбуйте и накройте сверху тарелкой, на нее поставьте например, банку с водой. Так оставьте капусту на сутки, после – обязательно откройте и проткните ее, чтобы вышел воздух. Если это не сделать, капуста будет иметь неприятный вкус и запах.

5. После – снова накройте капусту тарелкой, на верх поставьте банку с водой и так оставьте на 3 дня.

6. Готовую капусту переложите в банки, накройте крышкой и сделайте в крышках дырки, чтобы воздух выходил.

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