Как правильно и вкусно заквасить капусту по-новому: Татьяна Литвинова поделилась советами

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
11,9 т.
Как заквасить правильно капусту

О пользе и вреде маринованных продуктов мнения специалистов очень часто расходятся. Некоторые считают, что есть их нужно обязательно, а некоторые наоборот советуют не употреблять эти продукты. Но при этом все любят вкусную квашенную капусту, особенно с морковью.

Но как же правильно заквасить капусту, чтобы она была хрустящей и вкусной рассказала на своем YouTube-канале кулинар Татьяна Литвинова.

Секреты от кулинара:

  • выбирайте не вялую, твердую капусту

  • режьте ее очень мелко, для этого используйте специальную терку

  • взвесьте перед приготовлением уже готовую, нарезанную капусту, чтобы все было верно касаемо пропорций

Рецепт вкусной квашенной капусты

Квашенная капуста с морковью
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Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 950 г

  • Морковь – 50 г

  • Соль – 20-25 г

Способ приготовления:

Как правильно солить капусту

1. Мелко нарежьте капусту, для этого лучше использовать специальную терку.

2. Готовую капусту переложите тонким слоем в емкость, где вы будете ее квасить, посолите и хорошо ее помните руками, чтобы выделился сок.

3. Натрите морковь и добавьте к капусте, перемешайте и снова выложите слой капусты, солим и хорошо перенимаем руками.

Как сделать вкусную квашенную капусту

4. Добавьте снова морковь и повторите еще раз предыдущее действие, в конце хорошо перемешайте ее, утрамбуйте и накройте сверху тарелкой, на нее поставьте например, банку с водой. Так оставьте капусту на сутки, после – обязательно откройте и проткните ее, чтобы вышел воздух. Если это не сделать, капуста будет иметь неприятный вкус и запах.

Как правильно хранить капусту

5. После – снова накройте капусту тарелкой, на верх поставьте банку с водой и так оставьте на 3 дня.

Специи для тушеной капусты

6. Готовую капусту переложите в банки, накройте крышкой и сделайте в крышках дырки, чтобы воздух выходил.

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