Какая овсянка лучше и кому стоит отказаться от нее полностью: объясняет эксперт. Эксклюзив

Диетолог-консультант Алена Юдина рассказала, какая овсянка является самой полезной, а также – стоит ли ее есть каждый день, а также кому и почему следует от нее отказаться несмотря на все ее полезные свойства.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт раскрыла главные секреты приготовления полезной овсянки, а также назвала главные причины для отказала от этой крупы.

Кому можно и нельзя есть овсянку и почему?

"Действительно овсянку можно есть не всем, например, если у человека есть реакция на глютен, а именно непереносимость, тогда лучше от этого продукта отказаться полностью. Также людям с проблемами ЖКТ, с воспалительными заболевания ЖКТ, например – болезнь Крона или неспецифический язвенный колит, лучше избегать употребления овсянки", – объяснила диетолог.

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Как часто можно есть овсянку, если у человека нет никаких противопоказаний?

"Если мы будем постоянно есть одну овсянку, в таком случае наш организм будет получать только те витамины, которые содержатся исключительно в овсянке, а так не должно быть. Поэтому нужно питаться разнообразно – готовить разные крупы, можно чередовать. Например, сегодня вы едите на завтрак овсянку, завтра – гречку, послезавтра – перловку, этого достаточно несколько раз в неделю", – рекомендует Алена.

Зачем замачивать овсянку перед варкой?

"Для начала стоит отметить, что очень важно понимать и различать полезную овсянку от не полезной. К полезной относится та овсянка, которая из цельного зерна – резанная и плющенная. Учитывая то, что она из целого зерна, на ней будет оболочка, которая содержит в себе фитиновую кислоту. И если не замачивать эту крупу – она будет связывать микроэлементы и выводить из организма, а это значит, что не будет давать усваиваться витаминам и минералам. Поэтому перед варкой следует обязательно ее замачивать, лучше на ночь, а утром готовить", – заявила диетолог.

А как правильно ее варить, чтобы она была полезной?

"Промываем, сливаем воду, заливаем чистой и оставляем на ночь или хотя бы на 2 часа – это будет идеально. Снова промыли хорошо, в воду выйдет вся фитиновая кислота, заливаем водой и варим около 10-15 минут", – объяснила эксперт.

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