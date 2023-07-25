Печень обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь это очень полезный продукт. Из нее можно сделать очень вкусный паштет, добавить в салат или просто потушить в сметане. Но в первую очередь такое мясо должно быть качественным. Поэтому при покупке следует обращать внимание на внешние признаки, чтобы не выбрать испорченную печень.

Редакция FoodOboz расскажет, какую печень покупать не следует. А также, как выглядит действительно качественный продукт.

Как выглядит качественная печень

1. На ощупь качественная печень достаточно мягкая, однородная, влажная и упругая, без засохших участков.

Видео дня

2. Продукт имеет приятный блеск.

3. Аромат должен иметь легкий сладковатый оттенок.

4. Если вы хотите купить говяжью печень – она должна иметь коричневый цвет с легким бордовым оттенком. При легком проколе ножом должна выделяться кровь.

5. Печень из телятины может быть либо насыщенного коричневого цвета, либо красного.

6. Куриная может содержать коричневый и красный оттенки.

Какую печень покупать не стоит

1. О том, что печень старая, говорит кислый запах продукта. Также возраст печени может выдать слишком темный цвет.

2. Откажитесь от печени, на которой сверху есть сгустки крови. пятна зеленого цвета, а также сосуды.

3. Если куриная печень имеет очень светлый оттенок, а также желтый – это свидетельствует о том, что птица болела.

4. Несвежесть печени придает серый цвет.

5. Оранжевый оттенок печени говорит о том, что она переморожена. Но если вы приобретаете именно замороженный продукт, следите за тем, чтобы сверху не было ледяных глыб. Допускается только тонкий слой льда.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: