Какую рыбу нельзя часто есть: названы опасные виды

Все мы прекрасно знаем, что рыба – источник легкоусвояемого белка, кладезь микроэлементов и витаминов, а также ценного жира, который состоит из полиненасыщенных жирных кислот – омега 3 и омега 6, которые оказывают положительное воздействие на органы сердечно-сосудистой системы и полностью усваивается организмом. Но, как бы это странно не было, не вся рыба полезна, есть и вовсе такая, которая может сильно навредить.

Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень вредных видов рыб, которые не желательно часто употреблять.

Королевская макрель Тунец Зубатка Тайваньский сом Сибас, масляная рыба Скумбрия Лещ, окунь, карась, сазан, карп, щука, толстолобик Треска Форель, семга Большеголов Пангасиус, тилапия (тиляпия), кафельник Угорь

Разберемся подробнее, почему же эта рыба так опасна:

Во-первых – в ней часто много ртути, особенно это касается тунца, именно такая еда может привести к нарушениям нервной системы.

В тунце есть небольшое количество ртути. Источник: pexels.com

Важно знать, что чем старше рыба, тем больше в ней ртути и даже обработка высокими температурами не поможет от нее избавиться.

Во-вторых – очень часто рыбу выращивают искусственно, подкармливая антибиотиками, чтобы она не болела.

С устрицам также нужно быть очень аккуратными, особенно – обращать внимание на запах и вкус. Источник: pexels.com

Нужно знать, что эти препараты не распадаются при термообработке. Опасность в том, что при попадании в организм человека, они вызывают постепенное привыкание и резистентность к определенным видам антибиотиков. Это значит, что когда человек заболеет и ему нужно будет лечение именно этими препаратами, они не помогут.

Лосось также не стоит часто употреблять. Источник: pexels.com

Третья опасность в том, что часто водоемы, где выращивается рыба находятся возле сельскохозяйственных полей, которые обрабатываются пестицидами. А остатки, недобросовестные фермеры, сливают в те самые рыбные водоемы.

Важно, что эти вредные вещества крайне опасны и могут провоцировать нарушения в нервной системе, работе почек, а также привести к общему ослаблению организма.

Поэтому, перед тем как выбрать определенный вид рыбы для ужина, детально ознакомьтесь и поймите – точно ли она безопасна для организма.

К выбору рыбы нужно подходить с особой внимательностью. Источник: pexels.com

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