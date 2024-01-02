Какую соленую начинку завернуть в тонкие блины: очень сытная и простая закуска

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какую соленую начинку завернуть в тонкие блины: очень сытная и простая закуска

Тонкие блины – это основа не только для вкусного десерта к чаю, но и для легкой закуски. Главное выбрать нежную соленую начинку. Очень удачно сочетаются сливочный сыр с томатами и оливками.

Идея приготовления блинов с соленой начинкой опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Для начинки понадобится всего 5 ингредиентов.

Какую соленую начинку завернуть в тонкие блины: очень сытная и простая закуска

Ингредиенты:

  • сливочный сыр
  • вяленые томаты
  • оливки
  • сок лимона
  • соленая (или подкопченная рыба), также можно взять тунец
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Способ приготовления:

Какую соленую начинку завернуть в тонкие блины: очень сытная и простая закуска

1. Нарезать томаты.

2. Измельчить оливки.

Какую соленую начинку завернуть в тонкие блины: очень сытная и простая закуска

3. Соединить со сливочным сыром.

4. Добавить немного лимонного сока.

Какую соленую начинку завернуть в тонкие блины: очень сытная и простая закуска

5. Перемешать.

6. Выложить начинку на блинчик.

Какую соленую начинку завернуть в тонкие блины: очень сытная и простая закуска

7. Добавить кусочек рыбки, завернуть.

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