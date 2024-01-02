Тонкие блины – это основа не только для вкусного десерта к чаю, но и для легкой закуски. Главное выбрать нежную соленую начинку. Очень удачно сочетаются сливочный сыр с томатами и оливками.

Идея приготовления блинов с соленой начинкой опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Для начинки понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

сливочный сыр

вяленые томаты

оливки

сок лимона

соленая (или подкопченная рыба), также можно взять тунец

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Способ приготовления:

1. Нарезать томаты.

2. Измельчить оливки.

3. Соединить со сливочным сыром.

4. Добавить немного лимонного сока.

5. Перемешать.

6. Выложить начинку на блинчик.

7. Добавить кусочек рыбки, завернуть.

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