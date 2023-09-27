Разнообразные специи делают вкус любого блюда насыщенным и пикантным. Но это в том случае, если добавлять пряности в подходящий момент приготовления. Если нарушить технологию – еду можно испортить.

Редакция FoodOboz расскажет, какую специю можно добавлять только в конце приготовления. У такого явления есть одна простая причина

Традиционная технология добавления специй в блюда

В начале приготовления лучше добавлять сушеные специи, потому что им нужно размокнуть. А если речь идет о свежих пряностях – их нужно положить уже в конце. Но есть одна специя-исключение.

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Какую специю нельзя добавлять в начале приготовления блюд

Речь идет о майоране. Такая специя придает блюдам теплого сладковатого вкуса с цветочным оттенком. Но независимо от того, майоран свежий или сухой – его нужно добавлять только тогда, когда еда уже почти приготовилась.

Что будет, если добавлять майоран в начале приготовления

Если майоран длительное время находится под влиянием высокой температуры длительное время – он становится горьким и отдает этот привкус другим компонентам. На пользу это не оказывает никакого влияния, но на вкус – существенно.

Куда лучше всего добавлять майоран

Специя отлично дополняет жирные блюда или блюда из бобовых. Все потому, что майоран способствует выделению пищеварительного сока.

Конечно, майоран не сделает блюдо ядовитым, но невкусным – точно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о специи, которую нельзя добавлять в суп и борщ.