Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов
Баклажаны в самостоятельном виде имеют очень пикантный и насыщенный вкус. Поэтому это идеальный овощ для приготовления закусок на зиму. Особенно вкусно, если добавить много разных специй и несколько других овощей.
Идея приготовления закуски из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Ольги Павленко (opium_foodie) в Instagram. Ее можно есть с кашей, мясом или просто на хлебе.
Ингредиенты:
- баклажаны
- перец красный сладкий
- чеснок свежий
- петрушка
- масло
Ингредиенты для маринада:
- 200 мл воды
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. яблочного уксуса
Способ приготовления:
1. Баклажаны, перец порезать с кожурой на брусочки.
2. Немного сбрызнуть растительным маслом.
3. Запечь в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
4. Зелень и чеснок измельчить.
5. Для маринада все смешать, кроме уксуса. Довести до кипения.
6. Снять с плиты, добавить уксус.
7. В контейнер выложить слой овощей. Сверху присыпать зеленью и чесноком.
8. Повторить слой из овощей и снова зелень с чесноком. Делаем так, пока не закончатся овощи и зелень.
9. Заливаем маринадом. Можно и горячим, и теплым. Ставим в холодильник на ночь промариноваться.
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