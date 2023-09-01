Баклажаны в самостоятельном виде имеют очень пикантный и насыщенный вкус. Поэтому это идеальный овощ для приготовления закусок на зиму. Особенно вкусно, если добавить много разных специй и несколько других овощей.

Идея приготовления закуски из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Ольги Павленко (opium_foodie) в Instagram. Ее можно есть с кашей, мясом или просто на хлебе.

Ингредиенты:

баклажаны

перец красный сладкий

чеснок свежий

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петрушка

масло

Ингредиенты для маринада:

200 мл воды

1 ч.л. соли

2 ст.л. сахара

2 ст.л. яблочного уксуса

Способ приготовления:

1. Баклажаны, перец порезать с кожурой на брусочки.

2. Немного сбрызнуть растительным маслом.

3. Запечь в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

4. Зелень и чеснок измельчить.

5. Для маринада все смешать, кроме уксуса. Довести до кипения.

6. Снять с плиты, добавить уксус.

7. В контейнер выложить слой овощей. Сверху присыпать зеленью и чесноком.

8. Повторить слой из овощей и снова зелень с чесноком. Делаем так, пока не закончатся овощи и зелень.

9. Заливаем маринадом. Можно и горячим, и теплым. Ставим в холодильник на ночь промариноваться.

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