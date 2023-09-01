Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

Баклажаны в самостоятельном виде имеют очень пикантный и насыщенный вкус. Поэтому это идеальный овощ для приготовления закусок на зиму. Особенно вкусно, если добавить много разных специй и несколько других овощей.

Идея приготовления закуски из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Ольги Павленко (opium_foodie) в Instagram. Ее можно есть с кашей, мясом или просто на хлебе.

Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • перец красный сладкий
  • чеснок свежий
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  • петрушка
  • масло

Ингредиенты для маринада:

  • 200 мл воды
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. яблочного уксуса

Способ приготовления:

Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

1. Баклажаны, перец порезать с кожурой на брусочки.

2. Немного сбрызнуть растительным маслом.

Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

3. Запечь в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

4. Зелень и чеснок измельчить.

Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

5. Для маринада все смешать, кроме уксуса. Довести до кипения.

6. Снять с плиты, добавить уксус.

7. В контейнер выложить слой овощей. Сверху присыпать зеленью и чесноком.

Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

8. Повторить слой из овощей и снова зелень с чесноком. Делаем так, пока не закончатся овощи и зелень.

Какую вкусную закуску из баклажанов приготовить на зиму: можно есть вместо салатов

9. Заливаем маринадом. Можно и горячим, и теплым. Ставим в холодильник на ночь промариноваться.

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