Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике
Сезон шашлыков начнется уже совсем скоро. На пикник к такому блюду часто выбирают всевозможные соусы и специи. Но лучшим вариантом будет сделать сочную овощную закуску. Такое дополнение добавит свежести, а мясо не будет отягощать желудок.
Идея приготовления закуски к шашлыку с помидорами, луком и зеленью опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking_by_elena в Instagram.
Ингредиенты:
- томаты черри – 10-15 шт
- лук синий – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- зеленый лук или зелень – пучок
- базилик – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- перец – 1 ч.л.
- оливковое масло – 4-5 ст.л.
- сок лимона – 1 ст.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Разрезаем томаты череды на половины.
2. Измельчаем чеснок. Нарезаем зеленый лук и полукольцами синий лук.
3. Выкладываем в банку слоями: синий лук – томаты черри – чеснок – зеленый лук или зелень.
4. Для соуса в миску наливаем растительное масло.
5. Добавляем базилик, перец, соль, сок лимона, мед.
6. Все перемешиваем и заливаем в банку.
7. Банку немного потрясти и поставить в холодильник на час.
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