Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

Сезон шашлыков начнется уже совсем скоро. На пикник к такому блюду часто выбирают всевозможные соусы и специи. Но лучшим вариантом будет сделать сочную овощную закуску. Такое дополнение добавит свежести, а мясо не будет отягощать желудок.

Идея приготовления закуски к шашлыку с помидорами, луком и зеленью опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking_by_elena в Instagram.

Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

Ингредиенты:

  • томаты черри – 10-15 шт
  • лук синий – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • зеленый лук или зелень – пучок
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  • базилик – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • перец – 1 ч.л.
  • оливковое масло – 4-5 ст.л.
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • соль

Способ приготовления:

Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

1. Разрезаем томаты череды на половины.

2. Измельчаем чеснок. Нарезаем зеленый лук и полукольцами синий лук.

Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

3. Выкладываем в банку слоями: синий лук – томаты черри – чеснок – зеленый лук или зелень.

4. Для соуса в миску наливаем растительное масло.

Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

5. Добавляем базилик, перец, соль, сок лимона, мед.

Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

6. Все перемешиваем и заливаем в банку.

7. Банку немного потрясти и поставить в холодильник на час.

Какую вкусную закуску приготовить к шашлыку: хранится в холодильнике

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