Сезон шашлыков начнется уже совсем скоро. На пикник к такому блюду часто выбирают всевозможные соусы и специи. Но лучшим вариантом будет сделать сочную овощную закуску. Такое дополнение добавит свежести, а мясо не будет отягощать желудок.

Идея приготовления закуски к шашлыку с помидорами, луком и зеленью опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking_by_elena в Instagram.

Ингредиенты:

томаты черри – 10-15 шт

лук синий – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

зеленый лук или зелень – пучок

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базилик – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

перец – 1 ч.л.

оливковое масло – 4-5 ст.л.

сок лимона – 1 ст.л.

соль

Способ приготовления:

1. Разрезаем томаты череды на половины.

2. Измельчаем чеснок. Нарезаем зеленый лук и полукольцами синий лук.

3. Выкладываем в банку слоями: синий лук – томаты черри – чеснок – зеленый лук или зелень.

4. Для соуса в миску наливаем растительное масло.

5. Добавляем базилик, перец, соль, сок лимона, мед.

6. Все перемешиваем и заливаем в банку.

7. Банку немного потрясти и поставить в холодильник на час.

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