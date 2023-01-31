Капуста "Пелюстка" со свеклой: как приготовить вкусную и хрустящую закуску

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Капуста 'Пелюстка' со свеклой: как приготовить вкусную и хрустящую закуску

Маринованная капуста "Пелюстка" – это закуска быстрого приготовления. Ее традиционно готовят со свеклой, чесноком и обязательно удачным маринадом. Есть такую закуску можно уже через 2 дня, она получается очень хрустящей и сладковатой.

В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт хрустящей маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой.

Рецепт маринованной капусты со свеклой ''Пелюстка''

Ингредиенты:

  • капуста – 1 средняя
  • свекла – 1 шт
  • чеснок – 1 головка

Маринад:

  • соль – 2 ст. л.
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  • сахар – 4 ст. л.
  • уксус – 70 мл
  • масло – 50 мл
  • вода – 1 л (окроп)
  • перец горошек
  • лавровые листья

Способ приготовления:

1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.

Как вкусно и быстро замариновать капусту

2. Свеклу (сырую) почистить и порезать слайсами. Чеснок также нарезать слайсами.

3. Порезанные овощи выложить пластами в банку или контейнер.

Маринованная капуста со свеклой на скорую руку

4. Для изготовления маринада необходимо смешать все нужные ингредиенты.

Хрустящая маринованная капуста

5. Горячим маринадом залить овощи. Сверху нужно установить какой-нибудь груз и оставить так при комнатной температуре на 2-3 дня. После – хранить в холодильнике.

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