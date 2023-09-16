Хрустящая капуста "Пелюстка" со свеклой: рецепт закуски за 3 дня

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Хрустящая капуста 'Пелюстка' со свеклой: рецепт закуски за 3 дня

Маринованная капуста "Пелюстка" – это закуска быстрого приготовления. Ее традиционно готовят со свеклой, чесноком и маринадом. Есть блюдо можно уже через 2-3 дня. Оно отлично хранится в холодильнике и сочетается со всеми гарнирами.

В одном из кулинарных блогов (korusni_korusnosti) в Instagram был опубликован рецепт маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой.

Капуста ''Пелюстка'' со свеклой

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт
  • свекла – 1 шт
  • чеснок – 1 головка
  • растительное масло – 5-6 ст. л.
  • лавровые листья – 2-3 шт
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  • перец горошек – 10 шт
  • уксус – 150 мл

Маринад:

  • вода – 1,5 л
  • соль – 3 ст. л.
  • сахар – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.

2. Свеклу (сырую) почистить и порезать слайсами. Чеснок также нарезать слайсами. Порезанные овощи вместе со специями выложить слоями в банку или контейнер.

Маринованная капуста со свеклой

3. Для приготовления маринада нужно в кастрюлю налить воду и довести до кипения. В кипящую воду добавить соль и сахар. Перемешать и снять с плиты.

4. В банке налить уксус и масло, а также наполнить его горячим маринадом.

Маринованная капуста со свеклой за 3 суток

5. Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник. Через три дня можно есть. Приятного аппетита!

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