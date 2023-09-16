Хрустящая капуста "Пелюстка" со свеклой: рецепт закуски за 3 дня
Маринованная капуста "Пелюстка" – это закуска быстрого приготовления. Ее традиционно готовят со свеклой, чесноком и маринадом. Есть блюдо можно уже через 2-3 дня. Оно отлично хранится в холодильнике и сочетается со всеми гарнирами.
В одном из кулинарных блогов (korusni_korusnosti) в Instagram был опубликован рецепт маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт
- свекла – 1 шт
- чеснок – 1 головка
- растительное масло – 5-6 ст. л.
- лавровые листья – 2-3 шт
- перец горошек – 10 шт
- уксус – 150 мл
Маринад:
- вода – 1,5 л
- соль – 3 ст. л.
- сахар – 6 ст. л.
Способ приготовления:
1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.
2. Свеклу (сырую) почистить и порезать слайсами. Чеснок также нарезать слайсами. Порезанные овощи вместе со специями выложить слоями в банку или контейнер.
3. Для приготовления маринада нужно в кастрюлю налить воду и довести до кипения. В кипящую воду добавить соль и сахар. Перемешать и снять с плиты.
4. В банке налить уксус и масло, а также наполнить его горячим маринадом.
5. Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник. Через три дня можно есть. Приятного аппетита!
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