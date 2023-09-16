Маринованная капуста "Пелюстка" – это закуска быстрого приготовления. Ее традиционно готовят со свеклой, чесноком и маринадом. Есть блюдо можно уже через 2-3 дня. Оно отлично хранится в холодильнике и сочетается со всеми гарнирами.

В одном из кулинарных блогов (korusni_korusnosti) в Instagram был опубликован рецепт маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт

свекла – 1 шт

чеснок – 1 головка

растительное масло – 5-6 ст. л.

лавровые листья – 2-3 шт

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перец горошек – 10 шт

уксус – 150 мл

Маринад:

вода – 1,5 л

соль – 3 ст. л.

сахар – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.

2. Свеклу (сырую) почистить и порезать слайсами. Чеснок также нарезать слайсами. Порезанные овощи вместе со специями выложить слоями в банку или контейнер.

3. Для приготовления маринада нужно в кастрюлю налить воду и довести до кипения. В кипящую воду добавить соль и сахар. Перемешать и снять с плиты.

4. В банке налить уксус и масло, а также наполнить его горячим маринадом.

5. Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник. Через три дня можно есть. Приятного аппетита!

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