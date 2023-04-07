Капуста "Пелюстка" со свеклой по-украински: классический рецепт консервации

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Капуста 'Пелюстка' со свеклой по-украински: классический рецепт консервации

Маринованная капуста "Пелюстка" – это закуска быстрого приготовления. Ее традиционно готовят со свеклой, чесноком и обязательно удачным маринадом. Есть такую закуску можно уже через 2 дня, она получается очень хрустящей и сладковатой.

В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт хрустящей маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой.

Рецепт маринованной капусты со свеклой ''Пелюстка''

Ингредиенты:

  • капуста – 1 средняя
  • свекла – 1 шт
  • чеснок – 1 головка

Маринад:

  • соль – 2 ст. л.
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  • сахар – 4 ст. л.
  • уксус – 70 мл
  • масло – 50 мл
  • вода – 1 л (окроп)
  • перец горошек
  • лавровые листья

Способ приготовления:

1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.

Маринованная капуста со свеклой

2. Свеклу (сырую) почистить и порезать слайсами. Чеснок также нарезать слайсами. Порезанные овощи выложить пластами в банку или контейнер.

3. Для изготовления маринада необходимо смешать все нужные ингредиенты.

Маринованная капуста ''Пелюстка'' быстрого приготовления

4. Горячим маринадом залить овощи. Сверху нужно установить какой-нибудь груз и оставить так при комнатной температуре на 2-3 дня. После – хранить в холодильнике.

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