Маринованная капуста "Пелюстка" – это закуска быстрого приготовления. Ее традиционно готовят со свеклой, чесноком и обязательно удачным маринадом. Есть такую закуску можно уже через 2 дня, она получается очень хрустящей и сладковатой.

В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт хрустящей маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой.

Ингредиенты:

капуста – 1 средняя

свекла – 1 шт

чеснок – 1 головка

Маринад:

соль – 2 ст. л.

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сахар – 4 ст. л.

уксус – 70 мл

масло – 50 мл

вода – 1 л (окроп)

перец горошек

лавровые листья

Способ приготовления:

1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.

2. Свеклу (сырую) почистить и порезать слайсами. Чеснок также нарезать слайсами. Порезанные овощи выложить пластами в банку или контейнер.

3. Для изготовления маринада необходимо смешать все нужные ингредиенты.

4. Горячим маринадом залить овощи. Сверху нужно установить какой-нибудь груз и оставить так при комнатной температуре на 2-3 дня. После – хранить в холодильнике.

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