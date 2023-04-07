Капуста "Пелюстка" со свеклой по-украински: классический рецепт консервации
Маринованная капуста "Пелюстка" – это закуска быстрого приготовления. Ее традиционно готовят со свеклой, чесноком и обязательно удачным маринадом. Есть такую закуску можно уже через 2 дня, она получается очень хрустящей и сладковатой.
В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт хрустящей маринованной капусты "Пелюстка" со свеклой.
Ингредиенты:
- капуста – 1 средняя
- свекла – 1 шт
- чеснок – 1 головка
Маринад:
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 4 ст. л.
- уксус – 70 мл
- масло – 50 мл
- вода – 1 л (окроп)
- перец горошек
- лавровые листья
Способ приготовления:
1. Капусту помыть, удалить кочерыжку, порезать большими кусками, похожими на лепестки.
2. Свеклу (сырую) почистить и порезать слайсами. Чеснок также нарезать слайсами. Порезанные овощи выложить пластами в банку или контейнер.
3. Для изготовления маринада необходимо смешать все нужные ингредиенты.
4. Горячим маринадом залить овощи. Сверху нужно установить какой-нибудь груз и оставить так при комнатной температуре на 2-3 дня. После – хранить в холодильнике.
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