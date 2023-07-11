Капуста по-корейски: рецепт пряной и полезной закуски на зиму
Белокачанная капуста является главным ингредиентом при приготовлении борща, а также голубцов, салатов. Еще ее можно солить на зиму, а также делать вкусные салаты и пряные закуски.
Редакция FoodOboz делится рецептом капусты по-корейски со свеклой и специями, которая получится в меру острой.
Ингредиенты:
- Капуста – 1,5-2 кг
- Вода – 1 л.
- Свекла – 2 шт.
- Чеснок – 5-7 зуб.
- Перец горошком – 6-7 шт.
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 100 г
- Масло подсолнечное – 100 г
- Острый молотый перец – по вкусу
- Уксус 9% – 150 г
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте небольшими квадратными кусочками.
2. Свеклу натрите на крупной терке, чеснок разрежьте пополам.
3. Маринад: в кастрюлю с водой добавьте масло и все специи, перемешайте и доведите до кипения. После снимите с огня и добавьте уксус и снова доведите до кипения и выключите.
4. Готовим маринадом залейте капусту, а сверху на капусту поставьте обязательно миску и груз. Капусту оставьте мариноваться на 3 дня при комнатной температуре. А затем еще на сутки поставьте в холодильник, после можно есть.
Такую капусту можно и консервировать, нужно переложите в стерилизованные банки и законсервировать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: