Капуста по-корейски: рецепт пряной и полезной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Капуста по-корейски: рецепт пряной и полезной закуски на зиму

Белокачанная капуста является главным ингредиентом при приготовлении борща, а также голубцов, салатов. Еще ее можно солить на зиму, а также делать вкусные салаты и пряные закуски. 

Как вкусно приготовить белокочанную капусту

Редакция FoodOboz делится рецептом капусты по-корейски со свеклой и специями, которая получится в меру острой. 

Ингредиенты:

  • Капуста – 1,5-2 кг
  • Вода – 1 л.
  • Свекла – 2 шт.
  • Чеснок – 5-7 зуб.
  • Перец горошком – 6-7 шт.
  • Соль – 2 ст. л.
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  • Сахар – 100 г
  • Масло подсолнечное – 100 г
  • Острый молотый перец – по вкусу
  • Уксус 9% – 150 г 

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте небольшими квадратными кусочками.

Капуста для блюда

2. Свеклу натрите на крупной терке, чеснок разрежьте пополам. 

Маринованная капуста со свеклой

3. Маринад: в кастрюлю с водой добавьте масло и все специи, перемешайте и доведите до кипения. После снимите с огня и добавьте уксус и снова доведите до кипения и выключите.  

Маринад для капусты

4. Готовим маринадом залейте капусту,  а сверху на капусту поставьте обязательно миску и груз. Капусту оставьте мариноваться на 3 дня при комнатной температуре. А затем еще на сутки поставьте в холодильник, после можно есть. 

Маринованная капуста со специями

Такую капусту можно и консервировать, нужно переложите в стерилизованные банки и законсервировать. 

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