Белокачанная капуста является главным ингредиентом при приготовлении борща, а также голубцов, салатов. Еще ее можно солить на зиму, а также делать вкусные салаты и пряные закуски.

Редакция FoodOboz делится рецептом капусты по-корейски со свеклой и специями, которая получится в меру острой.

Ингредиенты:

Капуста – 1,5-2 кг

Вода – 1 л.

Свекла – 2 шт.

Чеснок – 5-7 зуб.

Перец горошком – 6-7 шт.

Соль – 2 ст. л.

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Сахар – 100 г

Масло подсолнечное – 100 г

Острый молотый перец – по вкусу

Уксус 9% – 150 г

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте небольшими квадратными кусочками.

2. Свеклу натрите на крупной терке, чеснок разрежьте пополам.

3. Маринад: в кастрюлю с водой добавьте масло и все специи, перемешайте и доведите до кипения. После снимите с огня и добавьте уксус и снова доведите до кипения и выключите.

4. Готовим маринадом залейте капусту, а сверху на капусту поставьте обязательно миску и груз. Капусту оставьте мариноваться на 3 дня при комнатной температуре. А затем еще на сутки поставьте в холодильник, после можно есть.

Такую капусту можно и консервировать, нужно переложите в стерилизованные банки и законсервировать.

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