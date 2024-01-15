Капустняк – это не только питательное первое блюдо, которое можно самостоятельно и полностью напитаться. Это еще и суп, который полон витаминов и обеспечит хороший иммунитет зимой.

Готовить капустняк можно многими методами, но одним из лучших в Instagram поделилась фудблогер с ником myroslava_pekariuk. Кстати, это блюдо очень любят готовить хозяйки, которые на зиму наквасили слишком много капусты.

Ингредиенты

Видео дня

Квашеная капуста – 500 гр

Копченые ребра – 200 гр

Ребра свиные – 600 гр

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Корень петрушки

Черный перец горошком

Лавровый лист

Сметана 20%

Петрушка

Кроме

Соль

Картофель

Способ приготовления

1.Ребра нарезаем и выкладываем в кастрюлю. Туда же добавляем целый очищенный лук, лавровый лист, перец горошком, корень петрушки. Все заливаем холодной водой и ставим медленный огонь под крышкой.

2. Картошку в мундире ставим вариться отдельно.

3. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Копченые ребра нарезаем порционно.

4. На разогретой сковороде обжариваем копченые ребра до образования корочки, добавляем лук, обжариваем немного, добавляем морковь, соль, перец, квашеную капусту и тушим. Как только влаги на сковороде не будет хватать, вливаем немного бульона из кастрюли и продолжаем тушить.

5. Бульон посолить, довести до готовности и процедить. Добавить отварные ребра и все, что было на сковороде. Доводим до кипения и варим до мягкости капусты.

6. Отделяем мясо от костей, добавляем очищенный от мундира картофель, зелень и сметану.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал интересные рецепты супов: