Капустняк с копченными ребрами: идеальный зимний суп, полный витаминами
Капустняк – это не только питательное первое блюдо, которое можно самостоятельно и полностью напитаться. Это еще и суп, который полон витаминов и обеспечит хороший иммунитет зимой.
Готовить капустняк можно многими методами, но одним из лучших в Instagram поделилась фудблогер с ником myroslava_pekariuk. Кстати, это блюдо очень любят готовить хозяйки, которые на зиму наквасили слишком много капусты.
Ингредиенты
- Квашеная капуста – 500 гр
- Копченые ребра – 200 гр
- Ребра свиные – 600 гр
- Лук – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Корень петрушки
- Черный перец горошком
- Лавровый лист
- Сметана 20%
- Петрушка
- Кроме
- Соль
- Картофель
Способ приготовления
1.Ребра нарезаем и выкладываем в кастрюлю. Туда же добавляем целый очищенный лук, лавровый лист, перец горошком, корень петрушки. Все заливаем холодной водой и ставим медленный огонь под крышкой.
2. Картошку в мундире ставим вариться отдельно.
3. Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Копченые ребра нарезаем порционно.
4. На разогретой сковороде обжариваем копченые ребра до образования корочки, добавляем лук, обжариваем немного, добавляем морковь, соль, перец, квашеную капусту и тушим. Как только влаги на сковороде не будет хватать, вливаем немного бульона из кастрюли и продолжаем тушить.
5. Бульон посолить, довести до готовности и процедить. Добавить отварные ребра и все, что было на сковороде. Доводим до кипения и варим до мягкости капусты.
6. Отделяем мясо от костей, добавляем очищенный от мундира картофель, зелень и сметану.
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