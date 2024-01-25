Капустные стейки с фаршем: готовый полноценный обед всего за несколько минут
Каждая хозяйка имеет в своем вооружении рецепты обедов, на приготовление которых нужно потратить всего несколько минут. Такие рецепты являются настоящей спасательной палочкой, когда не хватает времени на долгое приготовление мясных блюд и гарнира в отдельности.
Одним из таких рецептов в Instagram недавно поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes. Она рассказала, как из небольшого количества фарша на головки капусты сделать настоящий шедевр, не прилагая к этому больших усилий.
Ингредиенты
- Капуста молодая – 1 шт
- Фарш куриный – 500 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сметана – 200 мл
- Сыр твердый – 80 гр
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- Итальянские травы
- Укроп
- Петрушка
- Масло
Способ приготовления
1. Капусту нарезаем на цельные куски толщиной 2 см.
2. Смазываем каждый кусок растительным маслом, добавляем соль, перец и паприку.
3. Фарш смешиваем с мелко нарезанным луком, солью, перцем, итальянскими травами и яйцом. Хорошо перемешиваем руками до получения однородной массы.
4. Формируем из фарша шарики и выкладываем их ровным слоем на стейки из капусты.
5. Сметана, зелень, чеснок и натертый сыр смешиваем в отдельной емкости.
6. Полученным соусом смазываем каждый стейк.
7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут.
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