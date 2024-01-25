Капустные стейки с фаршем: готовый полноценный обед всего за несколько минут

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт стейков из капусты в духовке

Каждая хозяйка имеет в своем вооружении рецепты обедов, на приготовление которых нужно потратить всего несколько минут. Такие рецепты являются настоящей спасательной палочкой, когда не хватает времени на долгое приготовление мясных блюд и гарнира в отдельности.

Одним из таких рецептов в Instagram недавно поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes. Она рассказала, как из небольшого количества фарша на головки капусты сделать настоящий шедевр, не прилагая к этому больших усилий.

Капустные стейки с фаршем: готовый полноценный обед всего за несколько минут
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Ингредиенты

  • Капуста молодая – 1 шт
  • Фарш куриный – 500 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сметана – 200 мл
  • Сыр твердый – 80 гр
  • Соль
  • Перец
  • Копченая паприка
  • Итальянские травы
  • Укроп
  • Петрушка
  • Масло

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем на цельные куски толщиной 2 см.

Капустные стейки с фаршем: готовый полноценный обед всего за несколько минут

2. Смазываем каждый кусок растительным маслом, добавляем соль, перец и паприку.

3. Фарш смешиваем с мелко нарезанным луком, солью, перцем, итальянскими травами и яйцом. Хорошо перемешиваем руками до получения однородной массы.

Капустные стейки с фаршем: готовый полноценный обед всего за несколько минут

4. Формируем из фарша шарики и выкладываем их ровным слоем на стейки из капусты.

Капустные стейки с фаршем: готовый полноценный обед всего за несколько минут

5. Сметана, зелень, чеснок и натертый сыр смешиваем в отдельной емкости.

Капустные стейки с фаршем: готовый полноценный обед всего за несколько минут

6. Полученным соусом смазываем каждый стейк.

7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут.

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