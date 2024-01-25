Каждая хозяйка имеет в своем вооружении рецепты обедов, на приготовление которых нужно потратить всего несколько минут. Такие рецепты являются настоящей спасательной палочкой, когда не хватает времени на долгое приготовление мясных блюд и гарнира в отдельности.

Одним из таких рецептов в Instagram недавно поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes. Она рассказала, как из небольшого количества фарша на головки капусты сделать настоящий шедевр, не прилагая к этому больших усилий.

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Ингредиенты

Капуста молодая – 1 шт

Фарш куриный – 500 гр

Яйцо – 1 шт

Сметана – 200 мл

Сыр твердый – 80 гр

Соль

Перец

Копченая паприка

Итальянские травы

Укроп

Петрушка

Масло

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем на цельные куски толщиной 2 см.

2. Смазываем каждый кусок растительным маслом, добавляем соль, перец и паприку.

3. Фарш смешиваем с мелко нарезанным луком, солью, перцем, итальянскими травами и яйцом. Хорошо перемешиваем руками до получения однородной массы.

4. Формируем из фарша шарики и выкладываем их ровным слоем на стейки из капусты.

5. Сметана, зелень, чеснок и натертый сыр смешиваем в отдельной емкости.

6. Полученным соусом смазываем каждый стейк.

7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут.

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