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Капустный пирог на сковороде: рецепт блюда, которое идеально подойдет к супам и салатам
Самое простое блюдо к супам и салатам – закусочные пироги. Готовить их можно из овощей, с рыбной, мясной начинкой. Для приготовления не обязательно использовать духовку, прекрасной альтернативой будет сковорода.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом ленивого пирога из капусты, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- капуста – 150-200 г
- мука – 20 г
- сыр – 30 г
- яйца – 1 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нарежьте, добавьте соль и хорошо помните руками.
2. Вбейте яйцо, добавьте муку и перемешайте.
3. Добавьте сыр и снова перемешайте.
4. Переложите массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо утрамбуйте равномерным слоем, сверху присыпьте кунжутом и готовьте под крышкой.
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