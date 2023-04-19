Самое простое блюдо к супам и салатам – закусочные пироги. Готовить их можно из овощей, с рыбной, мясной начинкой. Для приготовления не обязательно использовать духовку, прекрасной альтернативой будет сковорода.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом ленивого пирога из капусты, который готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

капуста – 150-200 г

мука – 20 г

сыр – 30 г

яйца – 1 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нарежьте, добавьте соль и хорошо помните руками.

2. Вбейте яйцо, добавьте муку и перемешайте.

3. Добавьте сыр и снова перемешайте.

4. Переложите массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо утрамбуйте равномерным слоем, сверху присыпьте кунжутом и готовьте под крышкой.

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