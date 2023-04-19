Капустный пирог на сковороде: рецепт блюда, которое идеально подойдет к супам и салатам

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний пирог

Самое простое блюдо к супам и салатам – закусочные пироги. Готовить их можно из овощей, с рыбной, мясной начинкой. Для приготовления не обязательно использовать духовку, прекрасной альтернативой будет сковорода. 

Капустный пирог

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом ленивого пирога из капусты, который готовится на сковороде. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • капуста – 150-200 г
  • мука – 20 г
  • сыр – 30 г
  • яйца – 1 шт. 
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нарежьте, добавьте соль и хорошо помните руками.

Свежая капуста

2. Вбейте яйцо, добавьте муку и перемешайте.

Приготовление основы для пирога

3. Добавьте сыр и снова перемешайте.

Капуста с сыром

4. Переложите массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо утрамбуйте равномерным слоем, сверху присыпьте кунжутом и готовьте под крышкой.

Готовый пирог из капусты

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