К супу и борщу: вкусный капустный пирог на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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К супу и борщу: вкусный капустный пирог на скорую руку

Из капусты можно приготовить не только вкусные голубцы и салат, но и простой пирог. Готовится он элементарно, за основу лучше взять кефир, чтобы выпечка была мягкой и пышной. Пирог можно есть вместо хлеба и подавать к борщу или супу.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога из капусты на кефире.

Рецепт капустного пирога на кефире

Ингредиенты:

  • капуста – 300 г
  • соль
  • кефир – 200 мл
  • яйца – 1 шт
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • мука – 120 г
  • сыр твердый – 50 г
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Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать и посолить. Слегка размять руками, чтоб пустила сок.

Что приготовить из капусты

2. Отдельно смешать кефир, яйцо и соль, перемешать.

3. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.

Вкусный капустный пирог

4. Добавить натертый сыр, перемешать.

Пирог с капустой на кефире

5. Вылить в форму и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

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