Из капусты можно приготовить не только вкусные голубцы и салат, но и простой пирог. Готовится он элементарно, за основу лучше взять кефир, чтобы выпечка была мягкой и пышной. Пирог можно есть вместо хлеба и подавать к борщу или супу.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога из капусты на кефире.

Ингредиенты:

капуста – 300 г

соль

кефир – 200 мл

яйца – 1 шт

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

мука – 120 г

сыр твердый – 50 г

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Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать и посолить. Слегка размять руками, чтоб пустила сок.

2. Отдельно смешать кефир, яйцо и соль, перемешать.

3. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.

4. Добавить натертый сыр, перемешать.

5. Вылить в форму и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

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