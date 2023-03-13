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К супу и борщу: вкусный капустный пирог на скорую руку
Из капусты можно приготовить не только вкусные голубцы и салат, но и простой пирог. Готовится он элементарно, за основу лучше взять кефир, чтобы выпечка была мягкой и пышной. Пирог можно есть вместо хлеба и подавать к борщу или супу.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога из капусты на кефире.
Ингредиенты:
- капуста – 300 г
- соль
- кефир – 200 мл
- яйца – 1 шт
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- мука – 120 г
- сыр твердый – 50 г
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать и посолить. Слегка размять руками, чтоб пустила сок.
2. Отдельно смешать кефир, яйцо и соль, перемешать.
3. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.
4. Добавить натертый сыр, перемешать.
5. Вылить в форму и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.
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