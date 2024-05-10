Для того чтобы приготовить вкусные голубцы, совсем не обязательно использовать капусту. Значительно проще будет сделать такое блюдо из кабачков. Такое блюдо идеально подходит для обеда.

Идея приготовления сочных голубцов из кабачков на обед опубликована на странице фудблогерки Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Особую сочность придаст заливка.

Ингредиенты:

небольшие кабачки – 2-3 шт.

фарш – 300 г

сухой рис – 100 г

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лук – 1 средний

морковь – 1 средняя

чеснок – 2 зубчика

Ингредиенты для заливки:

томатная паста – 1,5 ст.л.

сметана – 1,5 ст.л.

хмели-суннели – 1 ч.л.

вода – 250 мл.

масло, соль, перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Отварить рис до готовности.

2. Лук измельчить, морковь натереть на маленькой терке.

3. Поджарить до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.

4. Натереть на терке чеснок.

5. Смешать фарш, чеснок, отварной рис и поджаренный лук с морковью, соль, черный перец.

6. Кабачок порезать на тонкие слайсы. Из двух кабачков выходит 40 слайсов.

7. Оставшиеся срединки кабачков – добавить в овощное рагу.

8. В каждый слайс завернуть 1 ч.л. начинки.

9. Выложить либо в форму для запекания, либо в большую сковороду.

10. Для заливки смешайте все ингредиенты, подсолите и залейте кабачки.

11. Можно готовить на сковороде 35 минут под закрытой крышкой на маленьком огне, можно запекать 30 минут при 180 градусах под фольгой и еще 20 минут без фольги сверху.

12. По желанию можно готовые голубцы сразу посыпать сыром или подавать с сыром и сметаной.

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