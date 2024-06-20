Картофель, фаршированный форшмаком: вкусное и бюджетное блюдо для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
231
Рецепт блюда

Картофель и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок и намазом. Еще картофель можно просто запечь и во внутрь положить сельдь с луком!

Что приготовить из сельди и картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картошки с сельдью, с луком и яйцом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Сельдь  – 250 г
  • Лук репчатый – 30 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Булочка сладкая – 30 г 
  • Сливки – 30 г

Способ приготовления: 

1. Форшмак: яйцо отварите, желток должен остаться жидким! Булку замочите в сливках. Все переложите в блендер: лук, замоченную булочку, яйцо и половину сельди. Перебейте до однородности.

Форшмак из сельди

2. Остальную селедку нарежьте ножом. Режем в состояние каши и добавляем в форшмак. Перемешайте и дайте остыть, добавьте перец. 

Сельдь для блюда

3. Картофель помойте, смажьте растительным маслом и запекайте в фольге при 200 примерно 1,5-2 часа. Достаньте и дайте немного остыть, разрежьте пополам, но не до конца, ложкой достаньте середину. Добавьте к этой картофельной смеси сливочного масла, соль, перемешайте вилкой и выложите обратно. Сверху выложите начинку.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептрыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты