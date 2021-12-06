Как приготовить изысканное блюдо из картофеля: секрет хрустящей корочки

Это самый простой вариант приготовления изысканного и аппетитного блюда из картофеля. Хрустящая корочка, эффектная подача и очень простая технология – сочетания, которое точно описывает такой кулинарный шедевр. Идеально для любителей фастфуда, также для праздничного ужина или просто перекуса. Интерпретаций приготовления картофеля гармошкой существует достаточно много, но именно этот вариант требует очень мало времени.

Идеей поделился известный украинский шеф повар Янг Шеф на своей сторонке в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

сметана

зелень

соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

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1. Сделать на картофеле надрезы поперек не до конца.

2. Забросить в холодную воду.

3. Проварить на среднем огне 15 минут.

4. Переложить на противень или скоаородку.

5. Полить оливковым маслом.

6. Посыпать солью и перцем.

7. Запекать при температуре 220-250 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.

8. Смешать сметану и зелень.

9. Выложить картофель на соус.

10. При желании сверху можно добавить измельченные орехи.

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