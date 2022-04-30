Сельдь с картофелем – идеальное сочетание, которое имеет достаточно много поклонников. Особенно популярно оно стало в Украине. Но если недавно вы пробовали эти продукты по очереди, в прикуску с хлебом – теперь сможете приготовить полноценный салат. Он отлично дополнит любое празднование или станет полноценным обедом.

Идея приготовления салата с сельдью и картофелем опубликована на странице Надежды Вознюк (nadia_voznyak) в Instagram.

Ингредиенты:

селедка – (можно взять готовое филе или очистить и порезать целую рыбу)

яйца куриные или перепелиные (отварить)

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картофель в мундире

лук (белый или красный).

зелень (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Сельдь, отваренные картофель и яйца нарезать кусочками (большими или средними – по вкусу)

2. Лук – полукольцами, зелень – мелко.

3. Все ингредиенты смешать.

4. Добавить соль и перец по вкусу.

5. Заправить салат оливковым или подсолнечным маслом.

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