Картофель и сельдь в салате: как интересно подать популярное сочетание

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
217
Картофель и сельдь в салате: как интересно подать популярное сочетание

Сельдь с картофелем – идеальное сочетание, которое имеет достаточно много поклонников. Особенно популярно оно стало в Украине. Но если недавно вы пробовали эти продукты по очереди, в прикуску с хлебом – теперь сможете приготовить полноценный салат. Он отлично дополнит любое празднование или станет полноценным обедом.

Идея приготовления салата с сельдью и картофелем опубликована на странице Надежды Вознюк (nadia_voznyak) в Instagram.

Рецепт салата с картофелем и селедкой

Ингредиенты:

  • селедка – (можно взять готовое филе или очистить и порезать целую рыбу)

  • яйца куриные или перепелиные (отварить)

Видео дня

  • картофель в мундире

  • лук (белый или красный).

  • зелень (по вкусу)

Очистка филе сельди для салата

Способ приготовления:

1. Сельдь, отваренные картофель и яйца нарезать кусочками (большими или средними – по вкусу)

Картофель для салата

2. Лук – полукольцами, зелень – мелко.

Лук для салата

3. Все ингредиенты смешать.

Отварные яйца для салата

4. Добавить соль и перец по вкусу.

Зелень для салата

5. Заправить салат оливковым или подсолнечным маслом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты