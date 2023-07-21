Картофель по-селянски – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы картофель был мягким внутри, его нужно предварительно порезать долькам и залить кипятком. А чтобы сверху была хрустящая корочка, его нужно полить маслом со специями и выпекать при 200 С.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом хрустящего снаружи и мягкого внутри картофеля по-селянски со специями.

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Ингредиенты:

картофель

специи – по 1 ч. л.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

крахмал – 1 ст.л.

чеснок – по желанию

Способ приготовления:

1. Картошку очень тщательно помойте и нарежьте дольками. Залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15 минут.

2. Отдельно смешайте специи с маслом и крахмалом, полейте картофель и перемешайте.

3. Выложите картофель на противень и выпекайте при температуре 200 градусов примерно 30 минут.

Подавайте картофель со сметаной, укропом и чесноком или любым другим любимым соусом!

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