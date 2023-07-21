Картофель по-селянски из молодого картофеля: самый удачный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно и быстро приготовить картофель по-селянски

Картофель по-селянски – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы картофель был мягким внутри, его нужно предварительно порезать долькам и залить кипятком. А чтобы сверху была хрустящая корочка, его нужно полить маслом со специями и выпекать при 200 С. 

Как вкусно приготовить картофель по-селянски

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом хрустящего снаружи и мягкого внутри картофеля по-селянски со специями. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель
  • специи – по 1 ч. л. 
  • оливковое масло – 1-2 ст. л. 
  • крахмал – 1 ст.л.
  • чеснок – по желанию 

Способ приготовления:

1. Картошку очень тщательно помойте и нарежьте дольками. Залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15 минут. 

Картофель для приготовления блюда

2. Отдельно смешайте специи с маслом и крахмалом, полейте картофель и перемешайте. 

Специи с маслом для картофеля

3. Выложите картофель на противень и выпекайте при температуре 200 градусов примерно 30 минут. 

Сколько готовить картофель

Подавайте картофель со сметаной, укропом и чесноком или любым другим любимым соусом!

Готовый картофель

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