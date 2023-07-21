Картофель по-селянски из молодого картофеля: самый удачный рецепт
Картофель по-селянски – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы картофель был мягким внутри, его нужно предварительно порезать долькам и залить кипятком. А чтобы сверху была хрустящая корочка, его нужно полить маслом со специями и выпекать при 200 С.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом хрустящего снаружи и мягкого внутри картофеля по-селянски со специями.
Ингредиенты:
- картофель
- специи – по 1 ч. л.
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- крахмал – 1 ст.л.
- чеснок – по желанию
Способ приготовления:
1. Картошку очень тщательно помойте и нарежьте дольками. Залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15 минут.
2. Отдельно смешайте специи с маслом и крахмалом, полейте картофель и перемешайте.
3. Выложите картофель на противень и выпекайте при температуре 200 градусов примерно 30 минут.
Подавайте картофель со сметаной, укропом и чесноком или любым другим любимым соусом!
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