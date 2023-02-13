При запекании картофель часто получается сухим или подгорает. При этом никакой хрустящей корочки нет. Для того, чтобы картофель внутри получился мягким, а сверху – хрустящим, стоит применить технологию с использованием кипятка.

Идея приготовления мягкого внутри картофеля по-деревенски опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1/2 ч. л. соли

1/3 ч. л. перца

1 ч. л. сладкой паприки

1/2 ч. л. сушеного чеснока

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1 ст. л. кукурузного крахмала

2 ст. л. масла (подсолнечного или оливкового)

Способ приготовления:

1. Картошку очень хорошо помыть и нарезать на кусочки.

2. Залить кипятком.

3. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

4. После этого картофель очень хорошо обсушить бумажным полотенцем.

5. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать.

6. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

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