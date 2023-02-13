Картофель по-деревенски, который получается мягким внутри: как приготовить
При запекании картофель часто получается сухим или подгорает. При этом никакой хрустящей корочки нет. Для того, чтобы картофель внутри получился мягким, а сверху – хрустящим, стоит применить технологию с использованием кипятка.
Идея приготовления мягкого внутри картофеля по-деревенски опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1/2 ч. л. соли
- 1/3 ч. л. перца
- 1 ч. л. сладкой паприки
- 1/2 ч. л. сушеного чеснока
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 2 ст. л. масла (подсолнечного или оливкового)
Способ приготовления:
1. Картошку очень хорошо помыть и нарезать на кусочки.
2. Залить кипятком.
3. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
4. После этого картофель очень хорошо обсушить бумажным полотенцем.
5. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать.
6. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
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