Картофель по-деревенски, который получается мягким внутри: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
420
Как вкусно приготовить картофель в духовке

При запекании картофель часто получается сухим или подгорает. При этом никакой хрустящей корочки нет. Для того, чтобы картофель внутри получился мягким, а сверху – хрустящим, стоит применить технологию с использованием кипятка.

Идея приготовления мягкого внутри картофеля по-деревенски опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.

Картофель по-деревенски, который получается мягким внутри: как приготовить

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/3 ч. л. перца
  • 1 ч. л. сладкой паприки
  • 1/2 ч. л. сушеного чеснока
Видео дня
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала
  • 2 ст. л. масла (подсолнечного или оливкового)

Способ приготовления:

Картофель по-деревенски, который получается мягким внутри: как приготовить

1. Картошку очень хорошо помыть и нарезать на кусочки.

2. Залить кипятком.

Картофель по-деревенски, который получается мягким внутри: как приготовить

3. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

4. После этого картофель очень хорошо обсушить бумажным полотенцем.

Картофель по-деревенски, который получается мягким внутри: как приготовить

5. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать.

6. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Картофель по-деревенски, который получается мягким внутри: как приготовить

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты