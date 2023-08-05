Картофель по-венгерски: как правильно и вкусно пожарить овощ
Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Чаще всего его жарят с грибами, мясом, овощами, сосисками и салом. Самое важное в приготовлении – крупно порезать ингредиенты, особенно картофель, чтобы он не разваливался в процессе жарки.
Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля по-венгерски с овощами и сосисками.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- лук – 1 шт
- перец – 1 шт
- колбаски – 200-400 г
- сладкая паприка – 1,5 ч. л.
- копченая паприка – 0,5 ч. л.
- острая паприка – 0,5 ч. л.
- сушеный чеснок – 1 ч. л.
- петрушка – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Сначала нужно вымыть и крупно порезать картофель. Чистить его не нужно.
2. Лук порезать соломкой, перец порезать так, как картофель, петрушку измельчить.
3. Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить картофель почти до готовности.
4. Добавить лук и сосиски (если они сырые, но если копченые – позже). Жарить до легкой золотистости.
5. Добавить перец, сосиски (если сырые) и специи. Жарить еще 5 минут.
6. Добавить зелень и выключить огонь. Накрыть крышкой и оставить настояться на 5-10 минут. Приятного аппетита!
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