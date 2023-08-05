Картофель по-венгерски: как правильно и вкусно пожарить овощ

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Картофель по-венгерски: как правильно и вкусно пожарить овощ

Жареный картофель – это простой и быстрый рецепт, как можно приготовить овощ. Чаще всего его жарят с грибами, мясом, овощами, сосисками и салом. Самое важное в приготовлении – крупно порезать ингредиенты, особенно картофель, чтобы он не разваливался в процессе жарки.

Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного картофеля по-венгерски с овощами и сосисками.

Рецепт жареного картофеля по-венгерски с овощами и сосисками

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • лук – 1 шт
  • перец – 1 шт
  • колбаски – 200-400 г
  • сладкая паприка – 1,5 ч. л.
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  • копченая паприка – 0,5 ч. л.
  • острая паприка – 0,5 ч. л.
  • сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • петрушка – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Сначала нужно вымыть и крупно порезать картофель. Чистить его не нужно.

2. Лук порезать соломкой, перец порезать так, как картофель, петрушку измельчить.

Как вкусно пожарить картофель

3. Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить картофель почти до готовности.

4. Добавить лук и сосиски (если они сырые, но если копченые – позже). Жарить до легкой золотистости.

Рецепт жареного картофеля

5. Добавить перец, сосиски (если сырые) и специи. Жарить еще 5 минут.

Жареный картофель с сосисками

6. Добавить зелень и выключить огонь. Накрыть крышкой и оставить настояться на 5-10 минут. Приятного аппетита!

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