Мясо и овощи могут быть основой для приготовления вкусного блюда для ужина. Для того, чтобы мясо было сочным и мягким, нужно добавить воду и тушить его под крышкой.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного тушеного картофеля с мясом, который будет отличным вариантом обеда и ужина.

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Ингредиенты:

картофель

фарш

лук

морковь

красный перец

помидоры

Способ приготовления:

1. Сначала обжарьте мясо со специями, затем добавьте нарезанный лук и морковь.

2. Немножко протушите и добавьте картофель и нарезанный красный перец.

3. В конце добавьте помидоры, тушите еще несколько минут и перед подачей посыпьте зеленью.

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