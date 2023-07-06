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Картофель с мясом и овощами для ужина: простой рецепт сытного блюда
Мясо и овощи могут быть основой для приготовления вкусного блюда для ужина. Для того, чтобы мясо было сочным и мягким, нужно добавить воду и тушить его под крышкой.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного тушеного картофеля с мясом, который будет отличным вариантом обеда и ужина.
Ингредиенты:
- картофель
- фарш
- лук
- морковь
- красный перец
- помидоры
Способ приготовления:
1. Сначала обжарьте мясо со специями, затем добавьте нарезанный лук и морковь.
2. Немножко протушите и добавьте картофель и нарезанный красный перец.
3. В конце добавьте помидоры, тушите еще несколько минут и перед подачей посыпьте зеленью.
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