Картофель с мясом и овощами для ужина: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт вкусного ужина с мясом и овощами

Мясо и овощи могут быть основой для приготовления вкусного блюда для ужина. Для того, чтобы мясо было сочным и мягким, нужно добавить воду и тушить его под крышкой. 

Как вкусно приготовить мягкое мясо

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного тушеного картофеля с мясом, который будет отличным вариантом обеда и ужина.

Рецепт мяса с овощами
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Ингредиенты:

  • картофель
  • фарш
  • лук
  • морковь
  • красный перец
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Сначала обжарьте мясо со специями, затем добавьте нарезанный лук и морковь.

Жареное мясо

2. Немножко протушите и добавьте картофель и нарезанный красный перец.

Приготовление блюда

3. В конце добавьте помидоры, тушите еще несколько минут и перед подачей посыпьте зеленью.

Готовое блюдо

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