Картофельная пицца на скорую руку с сыром: секрет идеального теста

Пицца – самый быстрый и сытный вариант обеда и ужина. Готовить ее можно с совершенно разными начинками и делать любое тесто: дрожжевое и бездрожжевое.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусной картофельной пиццы на скорую руку, которая понравится всем.

Ингредиенты:

Тесто:

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мука цельнозерновая и пшеничная – 450 г

вода – 280 мл

сухие дрожжи – 1 ч. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

соль и сахар – по 1 ч. л.

Начинка:

картофель – 2-3 шт.

сметана – 100 г

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Сделайте опару: теплую воду смешайте с дрожжами и сахаром, хорошо перемешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут.

2. После добавьте муку, оливковое масло и хорошо перемешайте, замесите тесто и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло.

3. Готовое тесто растяните руками и выложите на противень, застеленный пергаментом.

​​​​​​​4. Сверху смажьте тесто оливковым маслом, сметаной и сыром, выложите порезанный слайсами картофель и присыпьте специями.

5. Разогрейте духовку, поставьте пиццу и выпекайте около 20-25 минут при 200 С.

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