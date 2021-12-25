Картофельная пицца на скорую руку с сыром: секрет идеального теста
Пицца – самый быстрый и сытный вариант обеда и ужина. Готовить ее можно с совершенно разными начинками и делать любое тесто: дрожжевое и бездрожжевое.
Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусной картофельной пиццы на скорую руку, которая понравится всем.
Ингредиенты:
Тесто:
мука цельнозерновая и пшеничная – 450 г
вода – 280 мл
сухие дрожжи – 1 ч. л.
оливковое масло – 4 ст. л.
соль и сахар – по 1 ч. л.
Начинка:
картофель – 2-3 шт.
сметана – 100 г
сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Сделайте опару: теплую воду смешайте с дрожжами и сахаром, хорошо перемешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут.
2. После добавьте муку, оливковое масло и хорошо перемешайте, замесите тесто и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло.
3. Готовое тесто растяните руками и выложите на противень, застеленный пергаментом.
4. Сверху смажьте тесто оливковым маслом, сметаной и сыром, выложите порезанный слайсами картофель и присыпьте специями.
5. Разогрейте духовку, поставьте пиццу и выпекайте около 20-25 минут при 200 С.
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