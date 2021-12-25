Картофельная пицца на скорую руку с сыром: секрет идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
926
Пицца с картофелем

Пицца – самый быстрый и сытный вариант обеда и ужина. Готовить ее можно с совершенно разными начинками и делать любое тесто: дрожжевое и бездрожжевое.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусной картофельной пиццы на скорую руку, которая понравится всем.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

Тесто:

Как сделать удачное тесто для пиццы
Видео дня

  • мука цельнозерновая и пшеничная – 450 г

  • вода – 280 мл

  • сухие дрожжи – 1 ч. л.

  • оливковое масло – 4 ст. л.

  • соль и сахар – по 1 ч. л.

Начинка:

Как сделать идеальное тесто для пиццы дома

  • картофель – 2-3 шт.

  • сметана – 100 г

  • сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Сделайте опару: теплую воду смешайте с дрожжами и сахаром, хорошо перемешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут.

Тесто для пиццы

2. После добавьте муку, оливковое масло и хорошо перемешайте, замесите тесто и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло.

Приготовление дрожжевого теста

3. Готовое тесто растяните руками и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Как дома приготовить пиццу

​​​​​​​4. Сверху смажьте тесто оливковым маслом, сметаной и сыром, выложите порезанный слайсами картофель и присыпьте специями.

Приготовление пиццы

5. Разогрейте духовку, поставьте пиццу и выпекайте около 20-25 минут при 200 С.

Вкусная пицца

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты