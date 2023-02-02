Картофельная запеканка с фаршем для обеда: простой рецепт сытного блюда
Картофельная запеканка – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля, которые готовится очень просто и может быть идеальным вариантом сытного обеда и ужина. Картофель очень хорошо сочетается с мясом, овощи, специями и соусами, которые придадут блюду новый и яркий вкус, а также сделают его мягким.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сытной запеканки из картофеля, фарша и с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 2-3 шт.
- соль, перец по вкусу
Для соуса:
- сметана 10% – 300 г
- томатная паста – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- зелень – по вкусу
- соль
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, нарежьте слайсами.
2. Смешайте все для соуса.
3. Слой картофеля выложите в форму, сверху соус, далее куриный фарш и присыпьте зеленым луком. И так сделайте несколько слоев, пока не закончатся ингредиенты.
4. Залейте все яичной смесью и выпекайте в духовке 50 минут при 180 С, 30 минут под крышкой, фольгой, а последние 20 без.
Блюдо будет очень вкусным и в горячем, и в холодном виде.
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