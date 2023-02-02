Картофельная запеканка – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля, которые готовится очень просто и может быть идеальным вариантом сытного обеда и ужина. Картофель очень хорошо сочетается с мясом, овощи, специями и соусами, которые придадут блюду новый и яркий вкус, а также сделают его мягким.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сытной запеканки из картофеля, фарша и с вкусным соусом.

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Ингредиенты:

картофель – 1 кг

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

яйца – 2-3 шт.

соль, перец по вкусу

Для соуса:

сметана 10% – 300 г

томатная паста – 1 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

зелень – по вкусу

соль

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте слайсами.

2. Смешайте все для соуса.

3. Слой картофеля выложите в форму, сверху соус, далее куриный фарш и присыпьте зеленым луком. И так сделайте несколько слоев, пока не закончатся ингредиенты.

4. Залейте все яичной смесью и выпекайте в духовке 50 минут при 180 С, 30 минут под крышкой, фольгой, а последние 20 без.

Блюдо будет очень вкусным и в горячем, и в холодном виде.

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