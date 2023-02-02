Картофельная запеканка с фаршем для обеда: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Рецепт запеканки

Картофельная запеканка – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля, которые готовится очень просто и может быть идеальным вариантом сытного обеда и ужина. Картофель очень хорошо сочетается с мясом, овощи, специями и соусами, которые придадут блюду новый и яркий вкус, а также сделают его мягким. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сытной запеканки из картофеля, фарша и с вкусным соусом. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • фарш – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2-3 шт.
  • соль, перец по вкусу

Для соуса:

  • сметана 10% – 300 г
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • зелень – по вкусу
  • соль

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте слайсами. 

Картофель с соусом

2. Смешайте все для соуса.

Приготовление запеканки

3. Слой картофеля выложите в форму, сверху соус, далее куриный фарш и присыпьте зеленым луком. И так сделайте несколько слоев, пока не закончатся ингредиенты. 

Яичная заливка

4. Залейте все яичной смесью и выпекайте в духовке 50 минут при 180 С, 30 минут под крышкой, фольгой, а последние 20 без.

Домашняя запеканка из картофеля

Блюдо будет очень вкусным и в горячем, и в холодном виде. 

Готовое блюдо

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