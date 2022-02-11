Картофельная запеканка с фаршем для сытного и быстрого обеда

Картофель – идеальный продукт для приготовления разных вкусных и сытных блюд. Из него можно делать салаты, добавлять в пироги, делать вкусные зразы, а также вареники, гратены.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной картофельной запеканки для обеда, которую вы приготовите всего за 30 минут, рецепт был опубликован в Telegram-канале "Шедевры кулинарии".

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Говяжий фарш – 350 г

Луковица – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Шампиньоны – 5 шт.

Моцарелла – 200 гр

Молоко – 400 мл

Сливочное масло – 1 ст. л.

Мука – 1,5 ст. л.

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Мускатный орех/соль/перец – по вкусу

Масло – 1-2 ст. л.

Зелень любая – пучок

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами.

2. Промойте водой, обсушите и небольшими порциями обжарьте в масле до готовности.

3. Соус бешамель: в сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, добавьте муку, обжарьте и постепенно влейте молоко, хорошо перемешайте.

4. Добавьте соль, перец и мускатный орех, перемешайте и варите соус около 2-3 минут.

5. Начинка: лук порежьте кубиком и обжарьте, добавьте фарш, перец, томатную пасту, помидоры, специи, немного воды и тушите под крышкой до готовности

6. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину картофеля, а сверху мясную начинку и оставшийся картофель.

7. Залейте блюдо готовым соусом.

8. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 С духовку до румяной корочки.

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