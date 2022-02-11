Картофельная запеканка с фаршем для сытного и быстрого обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,7 т.
Вкусное блюдо из картофеля

Картофель – идеальный продукт для приготовления разных вкусных и сытных блюд. Из него можно делать салаты, добавлять в пироги, делать вкусные зразы, а также вареники, гратены.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной картофельной запеканки для обеда, которую вы приготовите всего за 30 минут, рецепт был опубликован в Telegram-канале "Шедевры кулинарии".

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.

  • Говяжий фарш – 350 г

Фарш для начинки

  • Луковица – 1 шт.

  • Болгарский перец – 1 шт.

Желтый и красный болгарский перец

  • Помидор – 1 шт.

  • Томатная паста – 1 ст. л.

  • Шампиньоны – 5 шт.

Грибы для начинки

  • Моцарелла – 200 гр

  • Молоко – 400 мл

  • Сливочное масло – 1 ст. л.

  • Мука – 1,5 ст. л.

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  • Мускатный орех/соль/перец – по вкусу

  • Масло – 1-2 ст. л.

  • Зелень любая – пучок

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами.

2. Промойте водой, обсушите и небольшими порциями обжарьте в масле до готовности.

Как приготовить запеканку с картофелем

3. Соус бешамель: в сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, добавьте муку, обжарьте и постепенно влейте молоко, хорошо перемешайте.

Запеканка для сытного ужина

4. Добавьте соль, перец и мускатный орех, перемешайте и варите соус около 2-3 минут.

5. Начинка: лук порежьте кубиком и обжарьте, добавьте фарш, перец, томатную пасту, помидоры, специи, немного воды и тушите под крышкой до готовности

Вкусная запеканка

6. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину картофеля, а сверху мясную начинку и оставшийся картофель.

7. Залейте блюдо готовым соусом.

8. Посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 С духовку до румяной корочки.

Запеканка с соусом

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