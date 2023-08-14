Картофельная запеканка с куриным филе для ужина: самый простой рецепт блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, выбирайте мясо, рыбу, картофель. Из них можно приготовить сытную запеканку, пирог.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом сытной картофельной запеканки с куриным филе и твердым сыром.
Ингредиенты:
- картофель – 1-1,5 кг
- куриное филе – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- приправа к курице
- масло
- твердый сыр – 200 г
- сметана – 200-250 г
- помидоры – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- сушенная зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте тонкими полосками, добавьте соль, немного масла и любимые специи, перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
2. Лук нарезаем кольцами и распределите тонким слоем по форме, смазанной растительным маслом. Далее выложите в 2 тонких слоя картофель нарезанный тоненькими кружочками. Каждый слой посыпьте солью и черным перцем.
3. Сверху накройте форму фольгой и запекайте при температуре 180-200 С до готовности.
4. Смешайте тертый твердый сыр, нарезанные помидоры, чеснок, соль, перец и сушеную зелень. Добавьте сметану, хорошо перемешайте и выложите эту массу равномерным слоем поверх куриного филе. Запекайте в духовке еще 15-20 минут до образования золотистой корочки.
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