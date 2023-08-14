Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, выбирайте мясо, рыбу, картофель. Из них можно приготовить сытную запеканку, пирог.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом сытной картофельной запеканки с куриным филе и твердым сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

картофель – 1-1,5 кг

куриное филе – 2 шт.

лук – 1 шт.

приправа к курице

масло

твердый сыр – 200 г

сметана – 200-250 г

помидоры – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

соль, перец – по вкусу

сушенная зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте тонкими полосками, добавьте соль, немного масла и любимые специи, перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

2. Лук нарезаем кольцами и распределите тонким слоем по форме, смазанной растительным маслом. Далее выложите в 2 тонких слоя картофель нарезанный тоненькими кружочками. Каждый слой посыпьте солью и черным перцем.

3. Сверху накройте форму фольгой и запекайте при температуре 180-200 С до готовности.

4. Смешайте тертый твердый сыр, нарезанные помидоры, чеснок, соль, перец и сушеную зелень. Добавьте сметану, хорошо перемешайте и выложите эту массу равномерным слоем поверх куриного филе. Запекайте в духовке еще 15-20 минут до образования золотистой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: