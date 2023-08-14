Картофельная запеканка с куриным филе для ужина: самый простой рецепт блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
438
Картофельная запеканка

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, выбирайте мясо, рыбу, картофель. Из них можно приготовить сытную запеканку, пирог. 

Что приготовить из куриного филе

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом сытной картофельной запеканки с куриным филе и твердым сыром. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты: 

  • картофель – 1-1,5 кг 
  • куриное филе – 2 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • приправа к курице 
  • масло 
  • твердый сыр – 200 г
  • сметана – 200-250 г
  • помидоры – 1 шт. 
  • чеснок – 1-2 зуб. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • сушенная зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте тонкими полосками, добавьте соль, немного масла и любимые специи, перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

Картофель и куриное филе

2. Лук нарезаем кольцами и распределите тонким слоем по форме, смазанной растительным маслом. Далее выложите в 2 тонких слоя картофель нарезанный тоненькими кружочками. Каждый слой посыпьте солью и черным перцем.

Приготовление блюда

3. Сверху накройте форму фольгой и запекайте при температуре 180-200 С до готовности. 

Сколько готовить блюдо

4. Смешайте тертый твердый сыр, нарезанные помидоры, чеснок, соль, перец и сушеную зелень. Добавьте сметану, хорошо перемешайте и выложите эту массу равномерным слоем поверх куриного филе. Запекайте в духовке еще 15-20 минут до образования золотистой корочки.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты