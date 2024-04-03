Картофельная запеканка с мясом, ананасами и сыром по-гавайски: будет очень сытно и быстро

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Картофельная запеканка с мясом, ананасами и сыром по-гавайски: будет очень сытно и быстро

Картофель и мясо могут быть отличными ингредиентами для очень многих блюд, начиная от первых блюд, а также салатов и закусок, заканчивая пирогами и сытными запеканками. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной картофельной запеканки с мясом, ананасами и сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Картофель – 7 шт. 
  • Мясо – 600 г (свинина или курятина)
  • Лук – 1-2 шт. 
  • Консервированные ананасы – 150 г
  • Кукуруза – 150 г
  • Сыр – 150-200 г
  • Соль, перец, зелень – по вкусу

Для соуса:

  • Сметана – 3 ст. л. 
  • Майонез – 3 ст. л. 
  • Сушеный укроп –щепотка
  • Соль, перец – щепотка
  • Чеснок – 2-3 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Порежьте картофель слайсами. 

Картофель для запеканки

2. Отбейте мясо как для отбивных. 

Мясо для блюда

3. Смешайте все для соуса.

Соус из сметаны

4. Соберите слоями: картофель, соус, мясо, соус, лук, ананас, кукуруза, сыр. Запекайте в духовке до готовности, сверху присыпьте измельченной зеленью. 

Готовая запеканка

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