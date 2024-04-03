Картофель и мясо могут быть отличными ингредиентами для очень многих блюд, начиная от первых блюд, а также салатов и закусок, заканчивая пирогами и сытными запеканками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной картофельной запеканки с мясом, ананасами и сыром.

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Ингредиенты:

Картофель – 7 шт.

Мясо – 600 г (свинина или курятина)

Лук – 1-2 шт.

Консервированные ананасы – 150 г

Кукуруза – 150 г

Сыр – 150-200 г

Соль, перец, зелень – по вкусу

Для соуса:

Сметана – 3 ст. л.

Майонез – 3 ст. л.

Сушеный укроп –щепотка

Соль, перец – щепотка

Чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель слайсами.

2. Отбейте мясо как для отбивных.

3. Смешайте все для соуса.

4. Соберите слоями: картофель, соус, мясо, соус, лук, ананас, кукуруза, сыр. Запекайте в духовке до готовности, сверху присыпьте измельченной зеленью.

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