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Картофельная запеканка с мясом, ананасами и сыром по-гавайски: будет очень сытно и быстро
Картофель и мясо могут быть отличными ингредиентами для очень многих блюд, начиная от первых блюд, а также салатов и закусок, заканчивая пирогами и сытными запеканками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной картофельной запеканки с мясом, ананасами и сыром.
Ингредиенты:
- Картофель – 7 шт.
- Мясо – 600 г (свинина или курятина)
- Лук – 1-2 шт.
- Консервированные ананасы – 150 г
- Кукуруза – 150 г
- Сыр – 150-200 г
- Соль, перец, зелень – по вкусу
Для соуса:
- Сметана – 3 ст. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Сушеный укроп –щепотка
- Соль, перец – щепотка
- Чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель слайсами.
2. Отбейте мясо как для отбивных.
3. Смешайте все для соуса.
4. Соберите слоями: картофель, соус, мясо, соус, лук, ананас, кукуруза, сыр. Запекайте в духовке до готовности, сверху присыпьте измельченной зеленью.
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